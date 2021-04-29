Українська
$ 27,79
33,53
  1. Новости политики

Без SWIFT Россию ждет катастрофа: Кравчук привел яркий пример

29 апреля, 12:15

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Россия может быть отключена от международной платежной системы, и тогда ее торговля со странами пойдет коту под хвост

Если Россию отключат от платежной системы SWIFT, то у нее возникнут большие проблемы с внешней торговлей, это может подкосить основной источник доходов – получение денег от других стран за газ. Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Реклама

По его словам, Россия будет отключена от мировых финансовых расчетов.

"Это будут не просто последствия, а катастрофические последствия. Представьте себе: Россия экспортирует газ, но не может получить за это доллары, потому что нет механизмов оплаты газа в рублях – такой валюты, признанной миром, не существует", – сказал Кравчук.

Он отметил, что внешняя торговля, инвестиции и т.п. становятся просто нереальными для России.

"Это означает, что Россия может вести торговлю только со странами, которые будут рассчитываться или рублями, или другими валютами, но не долларом и не евро", – подчеркнул Кравчук и пошутил, что есть только один вариант – миллиарды наличных в чемоданах.

Как сообщали новости "Сегодня", 28 апреля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал Европейский Союз отключить Россию от SWIFT из-за агрессии против Украины.

В свою очередь вице-председатель фракции Европейской народной партии Калниете называла условие отключения РФ от SWIFT.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Коротко и по делу. Самое главное о встрече Зеленского и Путина (обновлено)
Коротко и по делу. Самое главное о встрече Зеленского и Путина (обновлено)Власть
На Донбассе будет
На Донбассе будет "резня": Лавров пригрозил Украине за изменение "Минска"Власть
Мифы и правда об СС
Мифы и правда об СС "Галичина" – что каждому важно знать о параде вышиванок в Киеве 28 апреляВласть
Зеленский внезапно созвал заседание СНБО – что насторожило президента
Зеленский внезапно созвал заседание СНБО – что насторожило президентаВласть
Зеленский побывал на позициях ВСУ вблизи Крыма (фото)
Зеленский побывал на позициях ВСУ вблизи Крыма (фото)Власть
Коболева уволили из
Коболева уволили из "Нафтогаза" (обновлено)Экономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять