Білорусь закрила кордон? Кулеба спростував брехню Лукашенка

До всіх слів Лукашенка потрібно ставитися обережно, оскільки любитель резонансних заяв може і прибрехати, попередив міністр

Кулеба запідозрив білоруського лідера у брехні. Колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував заяву невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка про постачання зброї з України на білоруську територію, і зазначив, що кордон між країнами не перекритий.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалам у рамках форуму "Україна 30", передає УНІАН.

Реклама

За його словами, до всіх слів Лукашенка потрібно ставитися обережно, оскільки "любитель резонансних заяв" може і прибрехати.

"Тут треба зберігати спокій і розуміти, що Олександр Лукашенко – це людина, за заявами якого потрібно робити ретельний фактчекінг. І запевняю, що його заява про контрабанду зброї через Україну до Білорусі не пройде жоден фактчекінг, тому що це просто не відповідає дійсності ні по одному параметру, як і його заяви про те, що кордон закрився. За моєю інформацією, станом на зараз кордон працює", – сказав Кулеба.

Нагадаємо, днями на заході з нагоди Дня Незалежності Білорусі Лукашенко заявив: "Величезна кількість зброї надходить з України у Білорусь. Тому я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною". Але ось у Держприкордонслужбі України повідомили, що ознак перекриття кордону з Білоруссю немає.

Дивіться також в нашому сюжеті, як Білорусь спалює мости з Євросоюзом: