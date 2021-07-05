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Беларусь закрыла границу? Кулеба опроверг вранье Лукашенко

5 июля 2021 13:57

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Ко всем словам Лукашенко нужно относиться осторожно, поскольку любитель резонансных заявлений может и приврать, предупредил министр

Кулеба заподозрил белорусского лидера во лжи. Коллаж "Сегодня"

Кулеба заподозрил белорусского лидера во лжи. Коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг заявление непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко о поставках оружия из Украины на белорусскую территорию, и отметил, что граница между странами не перекрыта.

Об этом он сказал в интервью телеканалам в рамках форума "Украина 30", передает УНИАН.

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По его словам, ко всем словам Лукашенко нужно относиться осторожно, поскольку "любитель резонансных заявлений" может и приврать.

"Здесь надо сохранять спокойствие и понимать, что Александр Лукашенко – это человек, по заявлениям которого нужно делать тщательный фактчекинг. И уверяю, что его заявление о контрабанде оружия через Украину в Беларусь не пройдет ни один фактчекинг, потому что это просто не соответствует действительности ни по одному параметру, как и его заявления о том, что граница закрылась. По моей информации, по состоянию на сейчас граница работает", – сказал Кулеба.

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Напомним, на днях на мероприятии по случаю Дня независимости Беларуси Лукашенко заявил: "Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной". Но вот в Госпогранслужбе Украины сообщили, что признаков перекрытия границы с Беларусью нет.

Смотрите также в нашем сюжете, как Беларусь сжигает мосты с Евросоюзом:

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