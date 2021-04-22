Кліматичний саміт – Зеленського не запросили, але в цьому немає ніякої політики

Через карантин вирішено саміт проводити в онлайні, в відеоконференції візьмуть участь лідери 40 країн. Експерти пояснили, чому відсутній президент України

Фото: Reuters / president.gov.ua

22-23 квітня пройде ініційований Сполученими Штатами саміт з питань клімату. На захід президент США Джо Байден запросив глав 40 держав, в тому числі і російського лідера Володимира Путіна . Однак серед запрошених не виявилося президента України Володимира Зеленського. "Сегодня" з'ясували, чому організатори зустрічі світових лідерів обійшли стороною нашу країну.

Саміт пройде в форматі відеоконференції

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Як повідомили в прес-службі Білого дому , Саміт пройде в форматі відеоконференції. Учасники висловлять свою думку про подолання кліматичної кризи.

"Саміт лідерів по клімату підкреслить невідкладність і економічні вигоди більш рішучих дій у боротьбі зі зміною клімату. Це стане важливою віхою на шляху до Конференції Організації Об'єднаних Націй зі зміни клімату, яка пройде в листопаді цього року в Глазго " , – відзначили в прес-службі.

До слова, проведення саміту Джо Байден анонсував ще 27 січня, після того, як повернув США в Паризька хартія по клімату. Америка вийшла з нього в 2020 році за рішенням тодішнього президента Дональда Трампа.

Що обговорюватимуть президенти

Планується, що учасники саміту обговорять:

скорочення викидів до 2030 року з метою утримання рівня потепління в межах 1,5 градуса;

заходи захисту від впливу зміни клімату та вирішення глобальних проблем безпеки;

виділення фінансів на боротьбу з кліматичною кризою;

допомога вразливим країнам у подоланні наслідків зміни клімату;

вигоду від переходу до нової економіки з "зеленої" енергетикою;

можливість створення промисловості майбутнього;

створення нових робочих місць.

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Саміт також приурочений до Дня Землі, який відзначається щороку 22 квітня. Також дати проведення заходу збігаються з датою п'ятої річниці підписання Паризької угоди.

Хто братиме участь у відеоконференції

Для участі в кліматичному саміті запрошені:

Прем'єр-міністр Гастон Браун, Антигуа і Барбуда Президент Альберто Фернандес, Аргентина Прем'єр-міністр Скотт Моррісон, Австралія Прем'єр-міністр Шейх Хасина, Бангладеш Прем'єр-міністр лота Черінг, Бутан Президент Жаір Болсонару, Бразилія Прем'єр-міністр Джастін Трюдо, Канада Президент Себастьян Піньєра, Чилі Голова Сі Цзіньпін, Китайська Народна Республіка Президент Іван Дуке Маркес, Колумбія Президент Фелікс Чісекеді, Демократична Республіка Конго Прем'єр-міністр Метте Фредерікса, Данія Президент Урсула фон дер Ляєн, Європейська Комісія Президент Шарль Мішель, Європейська Рада Президент Еммануель Макрон, Франція Президент Алі Бонго Ондімба, Габон Канцлер Ангела Меркель, Німеччина Прем'єр-міністр Нарендра Моді, Індія Президент Джоко Відодо, Індонезія Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху, Ізраїль Прем'єр-міністр Маріо Драгі, Італія Прем'єр-міністр Ендрю Холнесс, Ямайка Прем'єр-міністр Есіхіде Суга, Японія Президент Ухуру Кеніата, Кенія Президент Девід Кабо, Республіка Маршаллові Острови Президент Андрес Мануель Лопес Обрадор, Мексика Прем'єр-міністр Джасінда Ардерн, Нова Зеландія Президент Мухаммаду Бухарі, Нігерія Прем'єр-міністр Ерна Сольберг, Норвегія Президент Анджей Дуда, Польща Президент Мун Чже Ін, Республіка Корея Президент Володимир Путін, Російська Федерація Король Салман бін Абдель Азіз Аль Сауд, Королівство Саудівська Аравія Прем'єр-міністр Лі Сянь Лунг, Сінгапур Президент Матамела Сиріл Рамафоса, Південна Африка Прем'єр-міністр Педро Санчес, Іспанія Президент Реджеп Тайіп Ердоган, Туреччина Президент Шейх Халіфа бен Заїд Аль Нахайян, Об'єднані Арабські Емірати Прем'єр-міністр Борис Джонсон, Сполучене Королівство Президент Нгуєн Фу Чонг, В'єтнам

Президента України Володимира Зеленського в цьому списку немає. Ми поцікавилися, чому, у експертів.

Чому Зеленський не потрапив в список запрошених

Політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко упевнений, що відсутність Зеленського в списку запрошених на всесвітнє онлайн-захід не є наслідком будь-яких політичних антипатій.

"Тут немає ніякого політичного підтексту. На саміт запрошені найбільш розвинені країни з великим економічним потенціалом, здатні вплинути на кліматичні проблеми світу " , – пояснює Фесенко "Сегодня".

Як зазначив експерт, Україна не входить до числа таких країн. "Ще з 90-х років ми перебуваємо в глибокій кризі, зараз ми значно поступаємося країнам, запрошеним на саміт, за економічним потенціалом" , – говорить Фесенко.

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Політолог також звернув увагу, що в заході не будуть брати участь більшість країн Європи, в водночас будуть присутні великі азіатські країни. Такі, як, наприклад, Індонезія та В'єтнам.

"Країни – лідери за кількістю населення, по розвитку промисловості, за обсягом ВВП. Ці держави можуть впливати на навколишнє середовище " , – говорить Фесенко.

Експерт Українського інституту аналізу та менеджменту політики Володимир Воля також вважає, що Зеленського не запросили на саміт не через політичні міркування.

"Вибір учасників відеоконференції очевидний. США запросили ті країни, економіка яких найбільш розвинена і які впливають на клімат. Україна в цьому списку немає " , – сказав "Сьогодні" політолог.

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що Україні загрожує невиконання Паризького кліматичної угоди через проблеми в зеленій енергетиці. Також ми інформували, що Швейцарія заявила про готовність прийняти у себе зустріч президентів Росії Володимира Путіна та США Джо Байдена, про яку вони домовилися 13 квітня під час телефонної розмови.

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