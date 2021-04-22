Климатический саммит – Зеленского не пригласили, но в этом нет никакой политики

Фото: Reuters / president.gov.ua
22-23 апреля пройдет инициированный Соединенными Штатами саммит по вопросам климата. На мероприятие президент США Джо Байден пригласил глав 40 государств, в том числе и российского лидера Владимира Путина. Однако среди приглашенных не оказалось президента Украины Владимира Зеленского. "Сегодня" выяснили, почему организаторы встречи мировых лидеров обошли стороной нашу страну.
Саммит пройдет в формате видеоконференции
Как сообщили в пресс-службе Белого дома, саммит пройдет в формате видеоконференции. Участники выскажут свое мнение о преодолении климатического кризиса.
"Саммит лидеров по климату подчеркнет безотлагательность и экономические выгоды более решительных действий по борьбе с изменением климата. Это станет важной вехой на пути к Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата, которая пройдет в ноябре этого года в Глазго", – отметили в пресс-службе.
К слову, проведение саммита Джо Байден анонсировал еще 27 января, после того, как вернул США в Парижское соглашение по климатую. Америка вышла из него в 2020 году по решению действовавшего тогда президента Дональда Трампа.
Что будут обсуждать президенты
Планируется, что участники саммита обсудят:
- сокращение выбросов до 2030 года с целью удержания уровня потепления в пределах 1,5 градуса;
- меры защиты от воздействия изменения климата и решение глобальных проблем безопасности;
- выделение финансов на борьбу с климатическим кризисом;
- помощь уязвимым странам в преодолении последствий изменения климата;
- выгоду от перехода к новой экономике с "зеленой" энергетикой;
- возможность создания промышленности будущего;
- создание новых рабочих мест.
Саммит также приурочен ко Дню Земли, который отмечается каждый год 22 апреля. Также даты проведения мероприятия совпадают с датой пятой годовщины подписания Парижского соглашения.
Кто будет участвовать в видеоконференции
Для участия в климатическом саммите приглашены:
- Премьер-министр Гастон Браун, Антигуа и Барбуда
- Президент Альберто Фернандес, Аргентина
- Премьер-министр Скотт Моррисон, Австралия
- Премьер-министр Шейх Хасина, Бангладеш
- Премьер-министр Лотай Черинг, Бутан
- Президент Жаир Болсонару, Бразилия
- Премьер-министр Джастин Трюдо, Канада
- Президент Себастьян Пиньера, Чили
- Председатель Си Цзиньпин, Китайская Народная Республика
- Президент Иван Дуке Маркес, Колумбия
- Президент Феликс Чисекеди, Демократическая Республика Конго
- Премьер-министр Метте Фредериксен, Дания
- Президент Урсула фон дер Ляйен, Европейская Комиссия
- Президент Шарль Мишель, Европейский Совет
- Президент Эммануэль Макрон, Франция
- Президент Али Бонго Ондимба, Габон
- Канцлер Ангела Меркель, Германия
- Премьер-министр Нарендра Моди, Индия
- Президент Джоко Видодо, Индонезия
- Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, Израиль
- Премьер-министр Марио Драги, Италия
- Премьер-министр Эндрю Холнесс, Ямайка
- Премьер-министр Ёсихидэ Суга, Япония
- Президент Ухуру Кениата, Кения
- Президент Дэвид Кабуа, Республика Маршалловы Острова
- Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Мексика
- Премьер-министр Джасинда Ардерн, Новая Зеландия
- Президент Мухаммаду Бухари, Нигерия
- Премьер-министр Эрна Сольберг, Норвегия
- Президент Анджей Дуда, Польша
- Президент Мун Чжэ Ин, Республика Корея
- Президент Владимир Путин, Российская Федерация
- Король Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд, Королевство Саудовская Аравия
- Премьер-министр Ли Сянь Лунг, Сингапур
- Президент Матамела Сирил Рамафоса, Южная Африка
- Премьер-министр Педро Санчес, Испания
- Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Турция
- Президент Шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян, Объединенные Арабские Эмираты
- Премьер-министр Борис Джонсон, Соединенное Королевство
- Президент Нгуен Фу Чонг, Вьетнам
Президента Украины Владимира Зеленского в этом списке нет. Мы поинтересовались, почему, у экспертов.
Почему Зеленский не попал в список приглашенных
Политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко уверен, что отсутствие Зеленского в списке приглашенных на всемирное онлайн-мероприятие не является следствием каких-либо политических антипатий.
"Тут нет никакого политического подтекста. На саммит приглашены наиболее развитые страны с большим экономическим потенциалом, способные повлиять на климатические проблемы мира", – объясняет Фесенко "Сегодня".
Как отметил эксперт, Украина не входит в число таких стран. "Еще с 90-х годов мы находимся в глубоком кризисе, сейчас мы значительно уступаем странам, приглашенным на саммит, по экономическому потенциалу", – говорит Фесенко.
Политолог также обратил внимание, что в мероприятии не будут принимать участие большинство стран Европы, в то же время будут присутствовать крупные азиатские страны. Такие, как, например, Индонезия и Вьетнам.
"Страны – лидеры по количеству населения, по развитию промышленности, по объему ВВП. Эти государства могут оказывать воздействие на окружающую среду", – говорит Фесенко.
Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля также считает, что Зеленского не пригласили на саммит не из-за политических соображений.
"Выбор участников видеоконференции очевиден. США пригласили те страны, экономика которых наиболее развита и которые влияют на климат. Украины в этом списке нет", – сказал "Сегодня" политолог.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украине грозит невыполнение Парижского климатического соглашения из-за проблем в зеленой энергетике. Также мы информировали, что Швейцария заявила о готовности принять у себя встречу президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена, о которой они договорились 13 апреля во время телефонного разговора.
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