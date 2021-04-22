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Климатический саммит – Зеленского не пригласили, но в этом нет никакой политики

22 апреля, 16:18

Богдан Приходько

Из-за карантина решено саммит проводить в онлайне, в видеоконференции примут участие лидеры 40 стран. Эксперты объяснили, почему отсутствует президент Украины

Фото: Reuters / president.gov.ua

Фото: Reuters / president.gov.ua

22-23 апреля пройдет инициированный Соединенными Штатами саммит по вопросам климата. На мероприятие президент США Джо Байден пригласил глав 40 государств, в том числе и российского лидера Владимира Путина. Однако среди приглашенных не оказалось президента Украины Владимира Зеленского. "Сегодня" выяснили, почему организаторы встречи мировых лидеров обошли стороной нашу страну.

Саммит пройдет в формате видеоконференции

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Как сообщили в пресс-службе Белого дома, саммит пройдет в формате видеоконференции. Участники выскажут свое мнение о преодолении климатического кризиса.

"Саммит лидеров по климату подчеркнет безотлагательность и экономические выгоды более решительных действий по борьбе с изменением климата. Это станет важной вехой на пути к Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата, которая пройдет в ноябре этого года в Глазго", – отметили в пресс-службе.

К слову, проведение саммита Джо Байден анонсировал еще 27 января, после того, как вернул США в Парижское соглашение по климатую. Америка вышла из него в 2020 году по решению действовавшего тогда президента Дональда Трампа.

Что будут обсуждать президенты

Планируется, что участники саммита обсудят:

  • сокращение выбросов до 2030 года с целью удержания уровня потепления в пределах 1,5 градуса;
  • меры защиты от воздействия изменения климата и решение глобальных проблем безопасности;
  • выделение финансов на борьбу с климатическим кризисом;
  • помощь уязвимым странам в преодолении последствий изменения климата;
  • выгоду от перехода к новой экономике с "зеленой" энергетикой;
  • возможность создания промышленности будущего;
  • создание новых рабочих мест.
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Саммит также приурочен ко Дню Земли, который отмечается каждый год 22 апреля. Также даты проведения мероприятия совпадают с датой пятой годовщины подписания Парижского соглашения.

Кто будет участвовать в видеоконференции

Для участия в климатическом саммите приглашены:

  1. Премьер-министр Гастон Браун, Антигуа и Барбуда
  2. Президент Альберто Фернандес, Аргентина
  3. Премьер-министр Скотт Моррисон, Австралия
  4. Премьер-министр Шейх Хасина, Бангладеш
  5. Премьер-министр Лотай Черинг, Бутан
  6. Президент Жаир Болсонару, Бразилия
  7. Премьер-министр Джастин Трюдо, Канада
  8. Президент Себастьян Пиньера, Чили
  9. Председатель Си Цзиньпин, Китайская Народная Республика
  10. Президент Иван Дуке Маркес, Колумбия
  11. Президент Феликс Чисекеди, Демократическая Республика Конго
  12. Премьер-министр Метте Фредериксен, Дания
  13. Президент Урсула фон дер Ляйен, Европейская Комиссия
  14. Президент Шарль Мишель, Европейский Совет
  15. Президент Эммануэль Макрон, Франция
  16. Президент Али Бонго Ондимба, Габон
  17. Канцлер Ангела Меркель, Германия
  18. Премьер-министр Нарендра Моди, Индия
  19. Президент Джоко Видодо, Индонезия
  20. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, Израиль
  21. Премьер-министр Марио Драги, Италия
  22. Премьер-министр Эндрю Холнесс, Ямайка
  23. Премьер-министр Ёсихидэ Суга, Япония
  24. Президент Ухуру Кениата, Кения
  25. Президент Дэвид Кабуа, Республика Маршалловы Острова
  26. Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Мексика
  27. Премьер-министр Джасинда Ардерн, Новая Зеландия
  28. Президент Мухаммаду Бухари, Нигерия
  29. Премьер-министр Эрна Сольберг, Норвегия
  30. Президент Анджей Дуда, Польша
  31. Президент Мун Чжэ Ин, Республика Корея
  32. Президент Владимир Путин, Российская Федерация
  33. Король Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд, Королевство Саудовская Аравия
  34. Премьер-министр Ли Сянь Лунг, Сингапур
  35. Президент Матамела Сирил Рамафоса, Южная Африка
  36. Премьер-министр Педро Санчес, Испания
  37. Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Турция
  38. Президент Шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян, Объединенные Арабские Эмираты
  39. Премьер-министр Борис Джонсон, Соединенное Королевство
  40. Президент Нгуен Фу Чонг, Вьетнам

Президента Украины Владимира Зеленского в этом списке нет. Мы поинтересовались, почему, у экспертов.

Почему Зеленский не попал в список приглашенных

Политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко уверен, что отсутствие Зеленского в списке приглашенных на всемирное онлайн-мероприятие не является следствием каких-либо политических антипатий.

"Тут нет никакого политического подтекста. На саммит приглашены наиболее развитые страны с большим экономическим потенциалом, способные повлиять на климатические проблемы мира", – объясняет Фесенко "Сегодня".

Как отметил эксперт, Украина не входит в число таких стран. "Еще с 90-х годов мы находимся в глубоком кризисе, сейчас мы значительно уступаем странам, приглашенным на саммит, по экономическому потенциалу", – говорит Фесенко.

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Политолог также обратил внимание, что в мероприятии не будут принимать участие большинство стран Европы, в то же время будут присутствовать крупные азиатские страны. Такие, как, например, Индонезия и Вьетнам.

"Страны – лидеры по количеству населения, по развитию промышленности, по объему ВВП. Эти государства могут оказывать воздействие на окружающую среду", – говорит Фесенко.

Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля также считает, что Зеленского не пригласили на саммит не из-за политических соображений.

"Выбор участников видеоконференции очевиден. США пригласили те страны, экономика которых наиболее развита и которые влияют на климат. Украины в этом списке нет", – сказал "Сегодня" политолог.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украине грозит невыполнение Парижского климатического соглашения из-за проблем в зеленой энергетике. Также мы информировали, что Швейцария заявила о готовности принять у себя встречу президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена, о которой они договорились 13 апреля во время телефонного разговора.

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климат саммит Владимир Зеленский Владимир Путин Джо Байден
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