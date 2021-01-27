Байден наполягав на наданні Україні "Джавелінів" – Гербст

Свого часу Обама не горів бажанням допомагати Україні, але Байден наполягав на летальній зброї

Джо Байден ще будучи віцепрезидентом США за Барака Обами був одним з ініціаторів надання Америкою летальної зброї Україні. Зараз на посаді американського президента він буде ще активніше допомагати українцям.

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Про це сказав під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму директор Центру Євразії Атлантичної ради, посол США в Україні в 2003-2006 роках Джон Гербст.

Він зазначив, що Байден дуже добре розбирається в Україні і він був ключовою фігурою з формування політики США стосовно України, коли ще був віцепрезидентом. Він впроваджував жорсткі рішення стосовно Москви, навіть ті, які Обама не хотів проводити.

"Наприклад, я не думаю, що видам таємницю, він відстоював надання "Джавелінів" Україні, коли був віцепрезидентом. Але його бос не хотів цього. Думаю, ми побачимо більш активну політику підтримки України, ніж це було при Обамі", – сказав Гербст.

При цьому Байден наполягатиме на реформах в Україні, що дозволить стати нашій країні сильнішою.

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"Критикуючи Трампа за Україну, треба звертати увагу насамперед на дві речі. Перше – це його надмірна політизація українського питання. А друге – йому було абсолютно байдуже на реформи в Україні. Політика його адміністрації вимагала від України реформ, але проблема була в тому, що ця політика не спиралася на волю президента. Наразі ситуація інша", – зазначив дипломат.

Київський безпековий форум – головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році.

Нагадаємо, наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, в тому числі протитанкових ракетних комплексів Javelin. 1 березня 2018 року Державний департамент США схвалив продаж Україні 210 протиракетних комплексів Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 млн доларів. У квітні того ж року ПТРК вже були в Україні. У червні 2020-го американці передали Україні нові ракети для "Джавелінів".

А в серпні минулого року, майже за три місяці до виборів у США, Байден пообіцяв Україні летальну зброю у разі перемоги. Також він пообіцяв змусити Росію припинити агресію проти України.

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