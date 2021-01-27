Байден настаивал на предоставлении Украине "Джавелинов" – Хербст

В своем время Обама не горел желанием помогать Украине, но Байден настаивал на летальном оружии

Джо Байден еще будучи вице-президентом США при Бараке Обаме был одним из инициаторов предоставления Америкой летального оружия Украине. Сейчас на посту американского президента он будет еще активнее помогать украинцам.

Реклама

Об этом сказал во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности директор Центра Евразии Атлантического совета, посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Хербст.

Он отметил, что Байден очень хорошо разбирается в Украине и он был ключевой фигурой по формированию политики США в отношении Украины, когда еще был вице-президентом. Он внедрял жесткие решения в отношении Москвы, даже те, которые Обама не хотел проводить.

"Например, я не думаю, что выдам тайну, он отстаивал предоставление "Джавелинов" Украине, когда был вице-президентом. Но его босс не хотел этого. Думаю, мы увидим более активную политику поддержки Украины, чем это было при Обаме", – сказал Хербст.

При этом Байден будет настаивать на реформах в Украине, что позволит стать нашей стране более сильной.

Реклама

"Критикуя Трампа за Украину, надо обращать внимание, прежде всего, на две вещи. Первое – это его чрезмерная политизация украинского вопроса. А второе – ему было совершенно безразлично на реформы в Украине. Политика его администрации требовала от Украины реформ, но проблема была в том, что эта политика не опиралась на волю президента. Сейчас ситуация другая", – отметил дипломат.

Киевский форум по безопасности – главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

Напомним, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. 1 марта 2018 года Государственный департамент США одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов. В апреле того же года ПТРК уже были в Украине. В июне 2020-го американцы передали Украине новые ракеты для "Джавелинов".

А в августе прошлого года, почти за три месяца до выборов в США, Байден пообещал Украине летальное оружие в случае победы. Также он пообещал заставить Россию прекратить агрессию против Украины.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама