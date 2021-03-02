Аваков про війну Росії і України: "Це буде катастрофа і для них"

Україна готова до повномасштабного військового вторгнення Росії, навіть якщо президент РФ Володимир Путін віддасть такий наказ несподівано.
Про це в інтерв'ю для YouTube-каналу "В гостях у Гордона" заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
"Ми до цього готові повністю. Вся система готова. Ми чітко розуміємо, з ким ми маємо справу, як, коли може бути зроблено. У нас є плани: відкриті, закриті, секретні, таємні накази. Все у нас є. Ми це чітко розуміємо. А далі – кожен на своєму місці", – запевнив Аваков.
Водночас він не вірить у "тотальний наступ росіян".
"Це втрата буде нищівна для них. У нас теж, на жаль, але це буде катастрофа і для них", – додав міністр.
Аваков назвав неспроможність Росії взяти події в Білорусі під повний контроль доказом того, що "колос на глиняних ногах".
Нагадаємо, раніше в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що на окупованій частині Донбасу постійно працюють не менш як 50 російських снайперів із сучасною зброєю.
Тим часом США вже пообіцяли Україні 125 млн доларів для самооборони від російської агресії:
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