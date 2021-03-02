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Аваков о войне России и Украины: "Это будет катастрофа и для них"

2 марта, 21:33

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

На Банковой уже отдали секретные планы и тайные приказы на случай неожиданной атаки со стороны РФ

Украина готова к полномасштабному военному вторжению России, даже если президент РФ Владимир Путин отдаст такой приказ неожиданно.

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Об этом в интервью для YouTube-канала "В гостях у Гордона" заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Мы к этому готовы полностью. Вся система готова. Мы четко понимаем, с кем мы имеем дело, как, когда может быть сделано. У нас есть планы: открытые, закрытые, секретные, тайные приказы. Все у нас есть. Мы это четко понимаем. А дальше – каждый на своем месте", – заверил Аваков.

В то же время он не верит в "тотальное наступление россиян".

"Это потеря будет сокрушительная для них. У нас тоже, к сожалению, но это будет катастрофа и для них", – добавил министр.

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Аваков назвал неспособность России взять события в Беларуси под полный контроль доказательством того, что "колосс на глиняных ногах".

Напомним, ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что на оккупированной части Донбасса постоянно работают не менее 50 российских снайперов с современным оружием.

Тем временем США уже пообещали Украине 125 млн долларов для самообороны от российской агрессии:

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