Він вважає, що громадянам РФ подобається війна в Україні, і вони повинні бути покарані так само, як і їх президент

Арсен Аваков заявив, що в війні проти України винні всі росіяни. / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає винними у війні в Україні не лише Володимира Путіна. Росіяни також мають відповідати за дії свого президента.

Про це Аваков заявив у відеозверненні у своєму Telegram.

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Він вважає, що громадянам РФ війна в Україні поступово приноситиме багато складнощів.

Далі по темі Аваков: кожна ракета повернеться бумерангом не лише Путіну, а й усім росіянам

"Кожна ракета, кожен снаряд, що відправляється путінською армією у бік українських міст і сіл повернеться бумерангом, по черзі створюючи колосальні складнощі зараз і в майбутньому для російських громадян. Для всіх, не тільки для Путіна", – сказав Аваков.

Колишній глава МВС заявив, що росіянам подобається їхній диктатор та його дії.

"Вам же подобається нападати на Україну. Отже, ви всі однакові. Отже, ви всі мазані одним миром і повинні страждати і бути покарані так само, як і Путін. І зараз і в майбутньому. Не згодні? Не так? Хочу бачити", – додав Аваков.

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