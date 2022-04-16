Політика
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини політики

Аваков: кожна ракета повернеться бумерангом не лише Путіну, а й усім росіянам

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 квітня, 15:46
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Він вважає, що громадянам РФ подобається війна в Україні, і вони повинні бути покарані так само, як і їх президент
Арсен Аваков заявив, що в війні проти України винні всі росіяни.
Арсен Аваков заявив, що в війні проти України винні всі росіяни. / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає винними у війні в Україні не лише Володимира Путіна. Росіяни також мають відповідати за дії свого президента.

Про це Аваков заявив у відеозверненні у своєму Telegram.

Реклама

Він вважає, що громадянам РФ війна в Україні поступово приноситиме багато складнощів.

"Кожна ракета, кожен снаряд, що відправляється путінською армією у бік українських міст і сіл повернеться бумерангом, по черзі створюючи колосальні складнощі зараз і в майбутньому для російських громадян. Для всіх, не тільки для Путіна", – сказав Аваков.

Колишній глава МВС заявив, що росіянам подобається їхній диктатор та його дії.

"Вам же подобається нападати на Україну. Отже, ви всі однакові. Отже, ви всі мазані одним миром і повинні страждати і бути покарані так само, як і Путін. І зараз і в майбутньому. Не згодні? Не так? Хочу бачити", – додав Аваков.

Реклама

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Політика
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Наші янголи-охоронці

Старший лейтенант Бондарук Віталій - офіцер ЗСУ, родом з Прикарпаття (с. Княжолука, Долинський район, Івано-Франківська обл.). Загинув при обороні Києва, вступивши в бій з переважаючими силами противника. Разом зі своїм підрозділом затримав ворога, давши можливість українським військам зайняти зручну позицію для контрнаступу. За особисту мужність отримав звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Павло (прізвище не називаємо) - старший сержант, командир артилерійського розрахунку, на рахунку якого вже біля двох сотень одиниць розбитої техніки ворога! Він один із кращих у своїй справі - артилерист-снайпер. Його точність, сміливість і сталеві нерви перетворюють смертоносну зброю ворога на металобрухт!
Слава Україні!
Влада
Візит Зеленського до Байдена у Вашингтон
Докладніше
Комаровський в темі
Який тест на COVID-19 надійніший
Думка Комаровського
Читати статтю
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Кейт Вінслет для LA Times
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Для батьків
Аптечка малюка у відпустці і дома
Зібрати
Прийдешні події в сферах музики і кіно

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Політика
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти