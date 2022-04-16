Политика
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горит "Москва" 💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости политики

Аваков: каждая ракета вернется бумерангом не только Путину, но и всем россиянам

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 апреля, 15:46
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Он считает, что гражданам РФ нравиться война в Украине и они должны быть наказаны так же, как и их президент
Арсен Аваков заявил, что в войне против Украины виновны все россияне.
Арсен Аваков заявил, что в войне против Украины виновны все россияне. / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает виноватыми в войне в Украине не только Владимира Путина. Россияне также должны отвечать за действия своего президента.

Об этом Аваков заявил в видеообращении в своем Telegram.

Реклама

Он считает, что гражданам РФ война в Украине постепенно будет приносить много сложностей.

"Каждая ракета, каждый снаряд, что отправляется путинской армией в сторону украинских городов и сел бумерангом вернется, поочередно создавая колоссальные сложности сейчас и в будущем для российских граждан. Для всех, не только для Путина", – сказал Аваков.

Бывший глава МВД заявил, что россиянам нравится их диктатор и его действия.

"Вам же нравится нападать на Украину. Значит вы все одинаковые. Значит вы все мазаны одним миром и должны страдать и быть наказаны точно так же, как и Путин. И сейчас и в будущем. Не согласны? Не так? Хочу видеть", – добавил Аваков.

Реклама

Раннее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Политика
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Наши ангелы-хранители

Старший лейтенант Бондарук Виталий – офицер ВСУ, родом из Прикарпатья (с. Княжелука, Долинский район, Ивано-Франковская обл.). Погиб при обороне Киева, вступив в бой с превосходящими силами противника. Вместе со своим подразделением задержал врага, что дало возможность украинским войскам занять удобную позицию для контрнаступления. За личное мужество получил звание Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Павел (фамилию не называем) – старший сержант, командир артиллерийского расчета, на счету которого уже около двух сотен единиц разбитой техники врага! Он один из лучших в своем деле - артиллерист-снайпер. Его точность, смелость и стальные нервы превращают смертоносное оружие врага в металлолом!
Слава Україні!
Власть
Визит Зеленского к Байдену в Вашингтон
Подробнее
Комаровский в теме
Какой тест на СOVID-19 самый надежный
Мнение Комаровского
Читать статью
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Кейт Уинслет для LA Times
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Для родителей
Аптечка малыша в отпуск и дома
Собрать
Грядущие события в сферах музыки и кино

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Политика
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять