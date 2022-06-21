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Арестович потрапив у гучний скандал через висловлювання про ЛГБТ: подробиці

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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21 червня, 14:13
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Представники квір-спільноти дуже обурені
Олексій Арестович (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Олексій Арестович (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович назвав представників ЛГБТ-спільноти "людьми з девіацією" або "відхиленнями" від нормальної поведінки. Через це спалахнув справжній скандал.

"Я в цьому сенсі консерватор. Інша річ, що я точно проти їхнього переслідування. Я вважаю, що в кожному потрібно перш за все бачити людину... Так що до ЛГБТ я відношусь нормально, а ось до пропаганди ЛГБТ – жорстко. Тому що це – пропаганда девіації, відхилення від норми, що має конкретні негативні наслідки для суспільства. Я – рішучий противник. До представників ЛГБТ я відношусь зі співчуттям", сказав Арестович.

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В українській громадській організації KyivPride прокоментували заяву радника керівника ОПУ.

"Це ми до вас ставимося зі співчуттям, бо бути гомофобним "російським світом" в Україні – ось це і є девіація та відхилення від норми. Ми проти псевдонаукової пропаганди Арестовича", – йдеться у повідомленні.

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Спільнота ЛГБТ закликала президента Володимира Зеленського та Офіс президента звільнити Олексія Арестовича з посади радника голови РП. Активісти вважають, що подібна риторика є неприпустимою, якщо Україна прагне Євросоюзу.

Раніше ми повідомляли, що Арестович обматюкав країни, які пропонують віддати українські території РФ.

Також нагадаємо, Арестович знову потрапив у скандал через заяву про війну на Донбасі.

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Загинув, рятуючи побратима… Віктор Головко - старший лейтенант спецпідрозділу “Омега”, в якому прослужив 9 років, брав участь в АТО… Разом з підлеглими знищив два загони російського десанту під Києвом. Отримавши поранення, не кинув непритомного товариша на полі бою, витяг його до евакуаційного автомобіля. Але ворожий постріл з РПГ знищив машину… Герой України. Посмертно.

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