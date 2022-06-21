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Арестович угодил в громкий скандал из-за высказывания об ЛГБТ: подробности

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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21 июня, 14:13
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Представители квир-сообщества очень возмущены
Алексей Арестович (слева). Фото: коллаж "Сегодня"
Алексей Арестович (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал представителей ЛГБТ-сообщества "людьми с девиацией" или с "отклонениями" от нормального поведения. Из-за этого разгорелся настоящий скандал.

"Я в этом смысле консерватор. Другое дело, что я точно против их преследования. Я считаю, что в каждом нужно прежде всего видеть человека... Так что к ЛГБТ я отношусь нормально, а вот к пропаганде ЛГБТ – жестко. Потому что это – пропаганда девиации, отклонение от нормы, имеющее конкретные негативные последствия для общества. Я – решительный противник. К представителям ЛГБТ я отношусь с сочувствием", - сказал Арестович.

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В украинской общественной организации KyivPride прокомментировали заявление советника руководителя ОПУ.

"Это мы к вам относимся с сочувствием, потому что быть гомофобным "русским миром" в Украине – вот это и есть девиация и отклонение от нормы. Мы против псевдонаучной пропаганды Арестовича", – говорится в сообщении.

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Сообщество ЛГБТ призвало президента Владимира Зеленского и Офис президента уволить Алексея Арестовича с должности советника главы ОП. Активисты считают, что подобная риторика недопустима, если Украина стремится в Евросоюз.

Ранее мы сообщали, что Арестович обматерил страны, которые предлагают отдать украинские территории РФ.

Также напомним, Арестович снова попал в скандал из-за заявления о войне на Донбассе.

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Погиб, спасая побратима… Виктор Головко – старший лейтенант спецподразделения "Омега", в котором прослужил 9 лет, участник АТО... Вместе с подчиненными уничтожил два отряда российского десанта под Киевом. Будучи раненым, не бросил потерявшего сознание товарища на поле боя, дотащил его до эвакуационного автомобиля. Но вражеский выстрел из РПГ уничтожил машину… Герой Украины. Посмертно.

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