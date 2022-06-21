Арестович угодил в громкий скандал из-за высказывания об ЛГБТ: подробности

Представители квир-сообщества очень возмущены

Алексей Арестович (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал представителей ЛГБТ-сообщества "людьми с девиацией" или с "отклонениями" от нормального поведения. Из-за этого разгорелся настоящий скандал.

"Я в этом смысле консерватор. Другое дело, что я точно против их преследования. Я считаю, что в каждом нужно прежде всего видеть человека... Так что к ЛГБТ я отношусь нормально, а вот к пропаганде ЛГБТ – жестко. Потому что это – пропаганда девиации, отклонение от нормы, имеющее конкретные негативные последствия для общества. Я – решительный противник. К представителям ЛГБТ я отношусь с сочувствием", - сказал Арестович.

Реклама

В украинской общественной организации KyivPride прокомментировали заявление советника руководителя ОПУ.

"Это мы к вам относимся с сочувствием, потому что быть гомофобным "русским миром" в Украине – вот это и есть девиация и отклонение от нормы. Мы против псевдонаучной пропаганды Арестовича", – говорится в сообщении.

Реклама

Сообщество ЛГБТ призвало президента Владимира Зеленского и Офис президента уволить Алексея Арестовича с должности советника главы ОП. Активисты считают, что подобная риторика недопустима, если Украина стремится в Евросоюз.

Ранее мы сообщали, что Арестович обматерил страны, которые предлагают отдать украинские территории РФ.

Также напомним, Арестович снова попал в скандал из-за заявления о войне на Донбассе.