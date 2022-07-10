Арестович розповів про вражаючий успіх удару ЗСУ по окупантах у Новій Каховці

Радник голови ОП потролив Путіна

Арештович порадів результативності української армії / Фото: Колаж: Сьогодні

Після удару ЗСУ по складах боєприпасів та пункту управління окупантів у Новій Каховці звідти евакуювали VIP-поранених. Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович у своєму Telegram-каналі.

"Нова Каховка, Херсонська область. Вчорашній удар по пункту управління 49 армії, ППО, та складах з ракетами до ППО. За попередніми даними, понад сто знищених, близько 200 поранених, половина з яких важкі, частина з яких не виживе. Були термінові евакогрупи для якихось VIP-поранених та вбитих", – повідомив він.

Радник голови ВП згадав недавні слова Володимира Путіна про те, що РФ нібито ще не починала всерйоз воювати.

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"Смертям людей радіти не можна, навіть якщо вони вороги. А бойовій результативності своєї армії радіти можна. До питання "... ми ще не починали", – прокоментував Арестович.

Втрати ворога

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують нести нещадні втрати у війні проти України. За останню добу українські захисники ліквідували ще 300 загарбників. Найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському напрямку. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Заяву Путіна про те, що Росія всерйоз ще не почала воювати в Україні, прокоментував у Twitter радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

37 тис. загиблих російських військових (+12 тис. ПВК). Загальні санітарні втрати – 98–117 тис. осіб. Ліквідовано 10 генералів. Перетворено на металобрухт 1605 танків, 405 літаків/вертольотів. Росія ще не починала воювати? Війною у Кремлі вважають лише сталінську математику – 20 млн втрат?" – написав Подоляк.