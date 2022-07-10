Арестович рассказал о впечатляющем успехе удара ВСУ по оккупантам в Новой Каховке

Советник главы ОП потроллил Путина

Арестович порадовался результативности украинской армии / Фото: Коллаж: Сегодня

После удара ВСУ по складам боеприпасов и пункту управления оккупантов в Новой Каховке оттуда эвакуировали VIP-раненых. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в своем Telegram-канале.

"Новая Каховка, Херсонская область. Вчерашний удар по пункту управления 49 армии, ПВО, и складам с ракетами к ПВО. По предварительным данным, свыше ста уничтоженных, около 200 раненых, половина из которых — тяжелые, часть из которых не выживет. Были срочные эвакогруппы для каких-то VIP-раненых и убитых", — сообщил он.

Советник главы ОП вспомнил недавние слова Владимира Путина о том, что РФ якобы еще не начинала всерьез воевать.

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"Смертям людей радоваться нельзя, даже если они враги. А боевой результативности своей армии радоваться можно. К вопросу "…мы еще не начинали", — прокомментировал Арестович.

Потери врага

Напомним, российские оккупационные войска продолжают нести беспощадные потери в войне против Украины. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 300 захватчиков. Наибольшие потери враг понес на Краматорском направлении. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Заявление Путина о том, что Россия всерьез еще не начинала воевать в Украине, прокомментировал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"37 тыс. погибших российских военных (+12 тыс. ЧВК). Общие санитарные потери – 98–117 тыс. человек. Ликвидировано 10 генералов. Превращено в металлолом 1605 танков, 405 самолетов/вертолетов. Россия еще не начинала воевать? Войной в Кремле считают только сталинскую математику – 20 млн потерь?" – написал Подоляк.