Заарештований Медведчук знаходиться у Києві – ЗМІ

Народний депутат Віктор Медведчук, якого суд у Львові відправив під варту, знаходиться в одному із СІЗО Києва.
Про це Українським новинам повідомили джерела у правоохоронних органах.
"Він під посиленою охороною", – сказало джерело.
Але він не уточнив, у якому саме слідчому ізоляторі зараз Медведчук.
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Медведчука заарештували без права внесення застави
Личаківський районний суд Львова відправив затриманого нардепа Віктора Медведчука під арешт без права на внесення застави. Про це повідомили у пресслужбі суду.
"Слідчий суддя Личаківського районного суду міста Львова задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яке погоджене Генеральним прокурором та обрав народному депутату України Медведчуку Віктору Володимировичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – розповіли в суді.
Личаківський суд позбавив Медведчука права внести за нього заставу.
Нагадаємо, що 10 січня депутату обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, але вже 26 лютого поліція не виявила вдома Медведчука.
Затримання Медведчука
- 12 квітня Зеленський повідомив, що Служба безпеки України спіймала голову партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Мережа відразу вибухнула різноманітними мемами на цю тему.
- Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Медведчуку сьогодні, щоб вижити, треба сховатися в українській в'язниці. Із гарантованим багаторічним тюремним терміном. У РФ його обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші і в результаті стала одним із ініціаторів війни.
- Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував обміняти затриманого Медведчука на маріупольців.
- Публічно Кремль відхрещується від Віктора Медведчука і не збирається офіційно його забирати до Москви. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що політик-втікач – не громадянин Росії, а іноземний політичний діяч, і Кремль не впевнений, що Медведчук хоче, щоб його обмінювали на українських полонених.
- Охоронець, який працював на депутата "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, розповів, що затриманий політик ховався у Києві біля Протасового Яру у будинку за адресою Яслинська, 11в. Триповерхова будівля розташована на площі близько 800 квадратних метрів.