Заарештований Медведчук знаходиться у Києві – ЗМІ

Народний депутат сидить у слідчому ізоляторі

Затриманий Медведчук перебуває у СІЗО столиці. Фото: колаж "Сьогодні"

Народний депутат Віктор Медведчук, якого суд у Львові відправив під варту, знаходиться в одному із СІЗО Києва.

Про це Українським новинам повідомили джерела у правоохоронних органах.

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"Він під посиленою охороною", – сказало джерело.

Але він не уточнив, у якому саме слідчому ізоляторі зараз Медведчук.

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Медведчука заарештували без права внесення застави

Личаківський районний суд Львова відправив затриманого нардепа Віктора Медведчука під арешт без права на внесення застави. Про це повідомили у пресслужбі суду.

"Слідчий суддя Личаківського районного суду міста Львова задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яке погоджене Генеральним прокурором та обрав народному депутату України Медведчуку Віктору Володимировичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – розповіли в суді.

Личаківський суд позбавив Медведчука права внести за нього заставу.

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Нагадаємо, що 10 січня депутату обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, але вже 26 лютого поліція не виявила вдома Медведчука.

Затримання Медведчука

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