Арестованный Медведчук находится в Киеве – СМИ

Народный депутат Виктор Медведчук, которого суд во Львове отправил под стражу, находится в одном из СИЗО Киева.
Об этом Українським новинам сообщили источники в правоохранительных органах.
"Он под усиленной охраной", – сказал источник.
Но он не уточнил, в каком именно следственном изоляторе сейчас находится Медведчук.
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Медведчука арестовали без права внесения залога
Лычаковский районный суд Львова отправил задержанного нардепа Виктора Медведчука под арест без права внесения залога. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
"Следственный судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам ГСУ Государственного бюро расследований, которое согласовано Генеральным прокурором и избрал народному депутату Украины Медведчуку Виктору Владимировичу меру пресечения в виде содержания под стражей", – рассказали в суде.
Лычаковский суд лишил Медведчука права внести за него залог.
Напомним, что 10 января депутату избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, но уже 26 февраля полиция не обнаружила дома Медведчука.
Задержание Медведчука
- 12 апреля Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины поймала главу партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Сеть тут же взорвалась разнообразными мемами на эту тему.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Медведчуку сегодня, чтобы выжить, надо спрятаться в украинской тюрьме. С гарантированным многолетним тюремным сроком. В РФ его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны.
- Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил обменять задержанного Медведчука на мариупольцев.
- Публично Кремль открещивается от Виктора Медведчука и не собирается его официально забирать в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что политик-беглец не гражданин России, а иностранный политический деятель, и Кремль не уверен, что Медведчук хочет, чтобы его обменивали на украинских пленных.
- Охранник, работавший на депутата "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, рассказал, что задержанный политик прятался в Киеве возле Протасового Яра в доме по адресу Яслинская, 11в. Трехэтажное здание расположено на площади около 800 квадратных метров.