Арестованный Медведчук находится в Киеве – СМИ

Народный депутат сидит в следственном изоляторе

Задержанный Медведчук находится в СИЗО столицы. Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат Виктор Медведчук, которого суд во Львове отправил под стражу, находится в одном из СИЗО Киева.

Об этом Українським новинам сообщили источники в правоохранительных органах.

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"Он под усиленной охраной", – сказал источник.

Но он не уточнил, в каком именно следственном изоляторе сейчас находится Медведчук.

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Медведчука арестовали без права внесения залога

Лычаковский районный суд Львова отправил задержанного нардепа Виктора Медведчука под арест без права внесения залога. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Следственный судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам ГСУ Государственного бюро расследований, которое согласовано Генеральным прокурором и избрал народному депутату Украины Медведчуку Виктору Владимировичу меру пресечения в виде содержания под стражей", – рассказали в суде.

Лычаковский суд лишил Медведчука права внести за него залог.

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Напомним, что 10 января депутату избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, но уже 26 февраля полиция не обнаружила дома Медведчука.

Задержание Медведчука

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