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Арестованный Медведчук находится в Киеве – СМИ

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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17 апреля, 21:03
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Народный депутат сидит в следственном изоляторе
Задержанный Медведчук находится в СИЗО столицы. Фото: коллаж "Сегодня"
Задержанный Медведчук находится в СИЗО столицы. Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат Виктор Медведчук, которого суд во Львове отправил под стражу, находится в одном из СИЗО Киева.

Об этом Українським новинам сообщили источники в правоохранительных органах.

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"Он под усиленной охраной", – сказал источник.

Но он не уточнил, в каком именно следственном изоляторе сейчас находится Медведчук.

Медведчука арестовали без права внесения залога

Лычаковский районный суд Львова отправил задержанного нардепа Виктора Медведчука под арест без права внесения залога. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Следственный судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам ГСУ Государственного бюро расследований, которое согласовано Генеральным прокурором и избрал народному депутату Украины Медведчуку Виктору Владимировичу меру пресечения в виде содержания под стражей", – рассказали в суде.

Лычаковский суд лишил Медведчука права внести за него залог.

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Напомним, что 10 января депутату избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, но уже 26 февраля полиция не обнаружила дома Медведчука.

Задержание Медведчука

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