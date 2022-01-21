"Англійська від Єрмака": у ЗМІ висміяли рівень голови ОП

Голову Офісу президента України Андрія Єрмака висміяли за погане знання англійської мови.
Телеведучий "5 каналу" Роман Чайка проаналізував фрагменти бесіди Єрмака з американським дипломатом, експослом України в США Джоном Хербстом та навів дослівний переклад. Відео опублікував "5 канал" у Twitter.
"Дослівно переведемо золоті слова "верховного Єрмака України". Він цьому Хербсту каже так – я народити в Україні, я народити в Києві. Ми є слухати багато розмов про єднання українське суспільство. Я можу сказати рівень єдності для українських громад дуже високий, і це єднання навколо президентів, які мають Зеленський. Це дослівно", – зазначив Чайка.
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"Я родити в Україні": урок англійської від верховного Єрмаку України. Ви це чули? ?- 5 канал???? (@5channel) January 21, 2022
Година Ч вже тут: https://t.co/ZjJnIAftAr pic.twitter.com/6zIEse8BBk
Єрмак обговорив із Хербстом російську загрозу
Нагадаємо, 14 січня керівник Офісу президента Андрій Єрмак взяв участь в онлайн-зустрічі, організованій американським аналітичним центром Atlantic Council, яку модерував колишній посол США в Україні Джон Хербст.
Під час заходу голова ОП висловив переконання, що наша держава разом з іноземними партнерами зробить все для недопущення можливої ескалації з боку Російської Федерації та встановлення миру на Сході України, повідомляє пресслужба президента України.
"Сьогодні, коли існує загроза ескалації з боку Росії, ми відчуваємо, можливо, найсильнішу підтримку України за роки її незалежності", – зазначив Єрмак.
Українці погано знають англійську
Експерти освітньої компанії Education First провели тестування 2,3 мільйона людей у 100 країнах світу, яке показало, що українці погано знають англійську.
Україна посіла 49-й рядок зі 100 країн, потрапивши до категорії країн з "низьким рівнем". Перші рядки в рейтингу посіли Нідерланди, Швеція, Норвегія, Данія та Сінгапур.