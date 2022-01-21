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"Английский от Ермака": в СМИ высмеяли уровень главы ОП

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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21 января, 17:17
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Опубликованы фрагменты беседы Ермака с американским дипломатом

Главу Офиса президента Украины Андрея Ермака высмеяли за плохое знание английского языка.

Телеведущий "5 канала" Роман Чайка проанализировал фрагменты беседы Ермака с американским дипломатом, экс-послом Украины в США Джоном Хербстом и привел дословный перевод. Видео опубликовал "5 канал" в Twitter.

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"Дословно переведем золотые слова "верховного Ермака Украины". Он этому Хербсту говорит так – я родить в Украине, я родить в Киеве. Мы есть слушать много разговоров о единении украинский общество. Я могу сказать уровень единства для украинских обществ очень высокий, и это единение вокруг президентов, которые есть у Зеленского. Это дословно", – отметил Чайка.

Ермак обсудил с Хербстом российскую угрозу

Напомним, 14 января руководитель Офиса президента Андрей Ермак принял участие в онлайн-встрече, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council, которую модерировал бывший посол США в Украине Джон Хербст.

Во время мероприятия глава ОП выразил убеждение, что наше государство вместе с иностранными партнерами сделает все для недопущения возможной эскалации со стороны Российской Федерации и для установления мира на Востоке Украины, сообщает пресс-служба президента Украины.

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"Сегодня, когда существует угроза эскалации со стороны России, мы чувствуем, возможно, самую сильную поддержку Украины за годы ее независимости", – отметил Ермак.

Украинцы плохо знают английский

Эксперты образовательной компании Education First провели тестирование 2,3 миллиона человек в 100 странах мира, которое показало, что украинцы плохо знают английский.

Украина заняла 49-ю строчку из 100 стран, попав в категорию стран с "низким уровнем". Первые строки в рейтинге заняли Нидерланды, Швеция, Норвегия, Дания и Сингапур.

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