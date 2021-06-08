Адекватні правки: чому у Зеленського видалили заяву про підтримку євроінтеграції України Байденом

Розмова президента Володимир Зеленського з американським лідером Джо Байденом була максимально довірчою, предметною і з цілком конкретними визначеннями тих чи інших ризиків, а внесення правок до заяви Банкової – це цілком робочий формат.

Реклама

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив у коментарі сайту "Сьогодні".

За його словами, первинний послярозмовний стейтмент робився, виходячи із загальної атмосфери розмови президентів і висловлених усних формулювань. У тому числі тих, які стосувалися подальшої можливої логістики вступу нашої країни до Північноатлантичного альянсу.

"Важливо адже все ж таки перейти від слів до конкретних дій. Тому що дії для України – це абсолютно точне розуміння дат, логістики, підсумкових процедур. З іншого боку, як відомо, тема НАТО надзвичайно спекулятивна, і тому активно використовується в пропаганді сторонами, категорично не зацікавленими в дійсному просуванні України цим шляхом", – підкреслив Подоляк.

Він додав, що саме тому важливо було позначити спільність позицій та оцінок одразу за фактом розмови. Передати атмосферу двостороннього тет-а-тета. А вже трохи пізніше почалися консультації сторін щодо уточнення саме дипломатичних формулювань.

Реклама

"На мій погляд, абсолютно робочий формат і абсолютно адекватні правки. Нема жодних суттєвих підсумкових розбіжностей і близько. Інша річ, що реальне здивування викликає спроба частини нашої спільноти активно "пройтися" по вкрай успішній телефонній розмові, і хоча б трохи звести її цінність", – резюмував радник керівника ОП.

Читайте також: Одним абзацом. Про що говорили Зеленський і Байден

Зеленський також заявив, що дуже задоволений розмовою з Байденом, а виправлення пресрелізу ОП про підтримку Байденом бажання України отримати План дій щодо членства в НАТО він вважає несуттєвим, сказано в його коментарі "Українській правді".

"Вчора у мене була прекрасна розмова з президентом Байденом. Чітка, предметна, по суті. Я дуже задоволений підсумками розмови і перспективами подальшого довірчого особистого спілкування. Джо Байден буквально запевнив мене в повній і безумовній підтримці України", – розповів президент.

В тренді Режим Лукашенка і санкції проти нардепів – які питання обговорять на засіданні РНБО

Глава держави додав, що у нього об'ємний двосторонній порядок денний і він детально обговорюватиметься наприкінці липня в США тет-а-тет. Туди увійде багато найважливіших питань – безпека, територіальна цілісність, економіка, енергетика, прямі інвестиції, технології, співпраця в оборонній сфері.

Реклама

Говорячи про ПДЧ України в НАТО Зеленський зауважив, що слова – не важливі, а важливі конкретні вчинки.

"Отримає Україна, нарешті, ПДЧ чи ні – це питання бажання тільки самого Альянсу. Якщо отримає – значить, нас там дійсно бачать. Якщо не отримає – це теж цілком конкретна відповідь", – заявив український президент.

На його думку, значно важливішим є максимально ефективна реформа Збройних сил України, адже "тільки це є на сьогодні абсолютною гарантією миру в нашій країні і гарантією захисту кожного українця".

Нагадаємо, після телефонної розмови Зеленського з Байденом керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що американський лідер запевнив українського колегу в повній підтримці євроатлантичної інтеграції України і важливості надання їй Плану дій щодо членства в Альянсі. Він також додав, що позиція України буде врахована під час обговорення стратегічних питань в НАТО і на всіх заходах найвищого рівня.

Через якийсь час слова про "повну підтримку євроатлантичної інтеграції України" зникли з тексту заяви на сайті президента.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Розмова Зеленського і Байдена: подробиці