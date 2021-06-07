НАТО, газопровід і Путін: в ОП розкрили деталі розмови Зеленського з Байденом

Президент США заявив, що є противником реалізації "Північного потоку – 2" і запевнив у гарантіях безпеки Україні з боку США

Президенти України Володимир Зеленський і Сполучених Штатів Джо Байден під частелефонної розмови 7 червня обговорили широкий спектр питань – від ризиків через добудову "Північного потоку – 2" до вступу України в НАТО і саміту США і РФ у червні.

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Про це розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Передусім Джо Байден традиційно підтвердив підтримку з боку США суверенітету і територіальної цілісності України, а також відзначив впровадженні у нашій країні фундаментальні реформи і запросив Зеленського відвідати Білий дім.

Про що говорили президенти

Вступ до Євросоюзу і НАТО. Байден заявив про повну підтримку євроатлантичної інтеграції України та важливість надання їй Плану дій щодо членства в Альянсі. Він також запевнив, що позиція України буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО і на всіх заходах найвищого рівня.

Зустріч Байдена з Путіним. Президенти обговорили стратегічну взаємодію України і США напередодні запланованих зустрічей Джо Байдена з керівництвом Євросоюзу і президентом РФ Володимиром Путіним, а також зустрічей "Групи семи" і НАТО.

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Російські війська на Донбасі. Володимир Зеленський у розмові з Байденом акцентував увагу на тому, що на тимчасово окупованих територіях Донбасу і поблизу кордону України як і раніше спостерігається висока концентрація російських військ і важкого озброєння, а відведення російських військ є лише імітацією.

"Північний потік – 2". Президент США заявив, що є противником реалізації "Північного потоку – 2", а Зеленський підкреслив, що цей газопровід – не економічний проєкт і створює серйозну загрозу. Байден також запевнив главу України в гарантії безпеки з боку США.

Кримська платформа. Джо Байден підтримав ініціативу Володимира Зеленського зі створення Кримської платформи і запевнив, що США будуть представлені на саміті ініціативи на високому політичному рівні.

Реформи в Україні. Президенти обговорили прогрес України у впровадженні ключових реформ. Володимир Зеленський розповів про заплановані кроки зі зниження впливу олігархів на життя країни, заявивши, що зацікавлений у розвитку великого бізнесу в Україні без олігархічного втручання в політику і економіку.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден запросив президента України Володимира Зеленського відвідати Білий дім в липні 2021 року з офіційним візитом.

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Це вже друга телефонна розмова двох лідерів з моменту інавгурації Байдена. Перші переговори відбулися на початку квітня на тлі стягування російських військ до кордонів України.

Що ще відбувалося в Україні і світі 7 червня, дивіться в новинах "Сьогодні".

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