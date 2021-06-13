А як же Україна? Путін назвав головні очікування від зустрічі з Байденом

Джо Байден і Володимир Путін / Фото: REUTERS

Президент РФ Володимир Путін очікує від зустрічі з американським колегою Джо Байденом налагодження російсько-американських відносин і сподівається, що переговори пройдуть недарма. Водночас Україну він не згадав серед своїх пріоритетів.

Реклама

Про це він розповів в інтерв'ю російським ЗМІ, передає Інтерфакс.

Путін прокоментував пом'якшення риторики Вашингтона стосовно Москви.

"Напередодні зустрічі на вищому рівні завжди намагаються обидві сторони знизити якусь негативну риторику для того, щоб створити відповідну сприятливу обстановку для роботи. Тут немає нічого особливого, я б тут не тішився нічим", – сказав Путін.

Читайте також: Впали до найнижчої точки – Путін про відносини Росії з США

Реклама

Господар Кремля перелічив головні очікування від зустрічі з Байденом, але водночас українського питання там не виявилося.

"Відновити наші особисті контакти, відносини, налагодити прямий діалог, створити реально функціональні механізми за тими напрямками, які становлять взаємні інтереси, – такі є, я вже про це говорив. І я в цілому з ними згоден в тому, що дійсно, ряд питань становлять взаємний інтерес – це стратегічна стабільність, регіональні конфлікти, природоохоронні заходи, турбота про екологію в цілому і в глобальному сенсі. Тобто є питання, де ми дійсно можемо ефективно працювати... Мені здається, було б добре, щоб зустріч пройшла недарма", – сказав президент РФ.

Нагадаємо, президенти США і Росії зустрінуться в Женеві (Швейцарія) 16 червня. Одна з головних тем – Україна і російська агресія. Американський лідер і його оточення вже неодноразово обіцяли обстоювати інтереси нашої країни. Читайте детальніше в нашому матеріалі, що обговорять Байден і Путін та чого чекати Україні.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Байдена і Путіна: всі подробиці