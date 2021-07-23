Зеленський ввів санкції проти співзасновників великого російського інтернет-магазину

Глава Wildberries Тетяна Бакальчук є найбагатшою жінкою в Росії зі статком 13,1 млрд доларів

Зелений ввів санкції проти Татьяни та Владислава Бакальчук. Коллаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський в п'ятницю, 23 липня, підписав указ про введення економічних санкцій проти російської компанії Wildberries та її підрозділів в Україні, Польщі, Вірменії, Білорусі, Киргизії та Казахстані.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Також введені санкції проти засновниці компанії і найбагатшої росіянки Тетяни Бакальчук, її чоловіка Владислава Бакальчук, IТ-директора компанії Андрія Ревяшко та одного з керівників Олексія Кузменко.

Санкції запровадили на три роки.

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Що тепер буде з компаніями:

їх активи блокуються;

забороняється транзит ресурсів, перельотів і перевезень по території України;

вводиться заборона на передачу технологій, прав інтелектуальної власності;

забороняється виведення капіталу за територію України і т.д.

Також ми писали про те, що 18 червня РНБО провів чергове засідання, розглянувши чотири основні питання, які стосуються оборонної сфери, санкцій та використання природних надр. Під удар потрапили відомі особи. Читайте докладніше про ухваленні рішення.

Тим часом Володимир Зеленський пояснив, чому останнім часом все більше втілює в життя свої рішення за допомогою Ради національної безпеки і оборони.