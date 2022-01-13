Зеленських всіх вигнав! В Офісі президента вже сміються – інсайд

Разумков розповів, як на Банковій обирають міністрів / Колаж "Сьогодні"

Колишній спікер Верховної Ради, народний депутат Дмитро Разумков розповів, що на Банковій по постам у Фейсбуці обирають міністрів, а в оточенні Володимира Зеленського начебто залишилося всього дві людини.

Про це політик розповів під час програми "Час Голованова" на телеканалі Україна 24.

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Як обирають міністрів

"Колись президент сказав, що людям подобається, коли він швидко змінює людей на посадах. Це не повинно подобатись, чи не подобатись громадянам. Тут громадянам повинна подобатись ефективна робота людей на посадах. Серіал вже завершився і зараз це реальна політика від якої реально залежить життя людей", – зазначив під час ефіру Разумков.

Колишній спікер наголосив, що призначення повинні бути не за принципом "свій – чужий", а за принципом: ефективний – неефективний, компетентний – некомпетентний. І повинен бути адекватний проміжок часу, який людина має відпрацювати.

"У нас ми пам’ятаємо, як змінили Уманського ( Ігор Уманський, колишній в.о. міністра фінансів – Ред.), міністра хорони здоров’я. За проміжок ковіду у нас це вже третій міністр охорони здоров’я! І 26 днів – найкоротший у нас термін міністра охорони здоров’я. І багато інших. Так не працює. Вже ходить жарт, коли прибиральниці в міністерствах вже не намагаються навіть вивчити прізвища ім’я та по батькові міністра. Це ненормально! І немає відповідальності. Люди приходять, вони працюють, вони розуміють, що їх у будь-який момент можуть вигнати на вулицю, сказати "До побачення". Вони не несуть відповідальності за те, що вони робили протягом трьох місяців, шести місяців, семи місяців… І вони не переживають. Ефективні люди сьогодні не хочуть йти на міністерські посади і в міністерства, тому що вони розуміють, що вони ризикують своєю репутацією. Як ви знаєте, репутація це те, що будується роками, а втрачається за секунди. Тому сьогодні призначають не тих, хто буде кращим, а тих, хто дуже хоче. Останні призначення тому пряме свідчення. Коли у нас там деякі кандидати на посади міністрів сьогодні – весь Фейсбук про армію, потім сказали, що підуть на іншу посаду – весь Фейсбук про реінтеграцію Донбасу. Якщо б було ще про екологію – було в Фейсбуці про екологію та про рибок", – розповів Разумков.

На уточнююче питання, чи у нас сьогодні вибирають по постам у Фейсбуці, Разумков зазначив, що це теж впливає на прийняття рішень і додав, що це не жарт.

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"Це теж впливає на прийняття рішень. Що до того, чи відповідає людина посаді чи ні, чи критикувала вона раніше, чи займала опозицію під час виборчої компанії", – зазначив політик.

Баланс в Офісі президента

За словами Разумкова, президент України Володимир Зеленський користується соціальними мережами, зокрема Фейсбуком.

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"Наскільки я знаю, так. Якщо сам не користується, то йому присилають, подивитися. І ефіри теж саме. Але проблема в тому, щоб усе зрозуміти, потрібному самому все подивитися. А оточення, я думаю, дає те, що саме хоче показати", – зазначив політик.

Під час інавгурації разом із Дмитром Разумковим, Андрієм Богданом та Сергієм Шефіром

На думку Разумкова, зараз оточення Зеленського складає дуже мало людей. "Один, два. Це голова офісу президента і Сергій Шефір. І мені хотілося б, щоб його було все ж таки трошки більше, тому що він людина досвідчена і набагато більш збалансована, а балансу сьогодні Офісу президента точно не вистачає", – зазначив Разумков.

При цьому багато людей собі взяв у помічники Андрій Єрмак – 11 людей. І для них знадобилося купляти нові стільці. "Таке скорочення", – резюмував політик.

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