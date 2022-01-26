"Навіщо ср*ти в штани?": Кива видав "теорію змови" про втечу депутатів з України

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива / Фото: Колаж: Сьогодні

Народний депутат від "ОПЗЖ" Ілля Кива поставив питання, чому Верховну Раду закриють на карантин. За його словами, причина може бути зовсім не в COVID-19. Свій висновок Кива резюмував, як зазвичай, фірмовою цитатою з нецензурною лексикою. Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

"Навіщо знімати штани, якщо ти все одно сер*ш у штани? Вони вакцинувалися, щоб іти на карантин? А може вони переживають і просто беруть собі час для того, щоб вилетіти з країни? Не думали про це? Подумайте!" – сказав Кива.

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Так політик відреагував на інформацію про те, що Верховна Рада може піти на карантин через те, що коронавірусом у парламенті хворіють багато парламентаріїв.

Раду відправлять на карантин?

Рада не встигла вийти після новорічних канікул, як знову може закритися через COVID-19. Справа в тому що у парламенті різко зросла кількість нардепів, які захворіли на коронавірус. Деякі політики вже раніше хворіли, а також були вакциновані. Тому 27 січня депутати можуть розглянути рішення щодо скасування пленарних засідань.

Юлія Палійчук

Спікер "Слуги народу" Юлія Палійчук повідомила, що станом на 26 січня лише серед депутатів з їхньої фракції зафіксовано 17 підтверджених випадків зараження коронавірусом, крім того, COVID-19 хворіють 45 співробітників апарату парламенту.

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Ярослав Железняк

Своєю чергою нардеп із фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що Верховну Раду можуть відправити на карантин до середини лютого.

"Лише відкриття сесії, кілька голосувань, і Рада йде на карантин до 15 лютого. Причина – велика кількість хворих", – сказав він.

Згідно з календарним планом, 1 лютого Рада має відкрити сьому сесію і найближчого тижня народні депутати мають працювати у пленарному режимі. У зв'язку з ситуацією, що склалася, пропонується поміняти графік роботи, а саме: відкрити сесію, а потім з 2-го по 4-те, а також з 7-го по 11-те лютого відправити нардепів працювати в комітетах.

В Україні розпочався небезпечний період

В Україні зберігається загроза вторгнення з боку Російської Федерації. Російські війська, як і раніше, перебувають біля кордонів з Україною. США, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди, Канада на тлі розпалу ситуації цього тижня екстрено евакуювали своїх дипломатів та їхні сім'ї з України.

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Крім того, американське посольство у Києві наполегливо закликало громадян США залишити територію України вже зараз з використанням комерційних рейсів або в інший доступний спосіб.

Водночас не всі країни відкликають своїх дипломатів та громадян. Так, наприклад, представники Росії, Чехії, Данії, Латвії поки що не планують покидати Україну.

Перший заступник держсекретаря США Венді Шерман заявила, що Захід готовий до реагування на різні сценарії, аж до повного захоплення України.

Крім того, ситуація стає більш напруженою через заяви російських чиновників про те, щоб поставити озброєння на окуповані території Донбасу нібито для стримування "агресії Києва". Це сталося на тлі постачання військово-технічної допомоги Україні від Заходу.

Напередодні до Києва прилетів третій літак із військовою допомогою від США. Штати передали Україні 300 протитанкових ракетних комплексів "Джавелін". Четвертий літак з американською зброєю вже вилетів з авіабази Довір у штаті Делавер і прямує до аеропорту "Бориспіль".

На даний момент рішення щодо зброї для т. зв. "ДНР" та "ЛНР" ще не прийнято. Путін може розглянути це питання лише після доповідей Міноборони та Генштабу.

Україна готується до можливого вторгнення

В Києві створюють штаб територіальної оборони для підготовки відбиття російського вторгнення. Набір резервістів продовжується, на січень заплановано проведення командно-штабних навчань.

Крім того, 15 січня сили територіальної оборони у всіх прикордонних областях України отримали зброю. По всій країні її буде роздано до лютого.

Мер Києва Віталій Кличко сьогодні заявив, що головним бомбосховищем у Києві у разі нападу російських військ буде метрополітен.

"Ключовим бомбосховищем у Києві також визначено Київський метрополітен, який, не дай Боже, у разі часу "Ч" буде готовий прийняти людей, які зможуть втекти під час можливого нападу", – сказав він.

Зазначимо, що зараз американський посол у Москві Джон Салліван передав РФ письмову відповідь Вашингтона на російські пропозиції щодо гарантій безпеки. Подробиці про те, що вирішили Штати, поки що не розкриваються.