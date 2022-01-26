"Зачем ср**ть в штаны?": Кива выдал "теорию заговора" о побеге депутатов из Украины

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Киева / Фото: Коллаж: Сегодня

Народный депутат от "ОПЗЖ" Илья Кива задался вопросом, почему Верховную Раду закроют на карантин. По его словам, причина может крыться вовсе не в COVID-19. Свое умозаключение Кива резюмировал по обычаю фирменной цитатой с нецензурной лексикой. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

"Зачем снимать штаны, если ты все равно ср*шь в штаны? Они вакцинировались, чтобы уходить на карантин? А может они переживают и просто берут себе время для того, чтобы вылететь из страны? Не думали о этом? Подумайте!", – сказал Кива.

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Так политик отреагировал на информацию о том, что Верховная Рада может уйти на карантин из-за того, что коронавирусом в парламенте болеют много парламентариев..

Раду отправят на карантин?

Рада не успела выйти после новогодних каникул, как снова может закрыться из-за COVID-19. Дело в том, что в парламенте резко возросло число нардепов, которые заболели коронавирусом. Некоторые политики уже раннее болели, а также были вакцинированы. Поэтому, 27 января депутаты могут рассмотреть решение об отмене пленарных заседаний.

Юлия Палийчук

Спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук сообщила, что по состоянию на 26 января, только среди депутатов из их фракции зафиксировано 17 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, кроме того, COVID-19 болеет 45 сотрудников аппарата парламента.

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Ярослав Железняк

В свою очередь нардеп из фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что Верховную Раду могут отправить на карантин до середины февраля

"Только открытие сессии, несколько голосований, и Рада уходит на карантин до 15 февраля. Причина – большое количество заболевших", – сказал он.

Согласно календарному плану, 1 февраля Рада должна открыть седьмую сессию и на ближайшей неделе народные депутаты должны работать в пленарном режиме. В связи со сложившейся ситуацией предлагается поменять график работы, а именно: открыть сессию, а потом с 2 по 4, а также с 7 по 11 февраля отправить нардепов работать в комитетах.

В Украине начался опасный период

В Украине сохраняется угроза вторжения со стороны Российской Федерации. Российские войска по-прежнему находятся у границ с Украиной. На фоне накала ситуации, на этой неделе США, Германия, Великобритания, Нидерланды, Канада экстренно эвакуировали своих дипломатов и их семьи из Украины.

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Кроме того, американское посольство в Киеве настоятельно призвало граждан США покинуть территорию Украины уже сейчас с использованием коммерческих рейсов или иным доступным способом.

В тоже время, не все страны отзывают своих дипломатов и граждан. Так, к примеру представители России, Чехии, Дании, Латвии пока не планируют покидать Украины.

Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что Запад готов к реагированию на разные сценарии, вплоть до полного захвата Украины.

Кроме того, ситуация становится более напряженной из-за заявлений российских чиновников о том, чтобы поставить вооружение на оккупированные территории Донбасса. якобы для сдерживания "агрессии Киева". Это произошло на фоне поставок военно-технической помощи Украине от Запада.

Накануне в Киев прилетел третий самолет с военной помощью от США. Штаты передали Украине 300 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". Четвертый самолет с американским оружием уже вылетел с авиабазы Довер в штате Делавэр и направляется в аэропорт "Борисполь".

В данный момент решения по оружию для т.к "ДНР" и "ЛНР" еще не принято. Путин может рассмотреть этот вопрос только после докладов Минобороны и Генштаба.

Украина готовится к возможному вторжению

В Киеве создают штаб территориальной обороны для подготовки отражения российского вторжения. Набор резервистов продолжается, на январь запланировано проведение командно-штабных учений.

Кроме того, 15 января силы территориальной обороны во всех пограничных областях Украины получили оружие. По всей стране оно будет роздано до февраля.

Мэр Киева Виталий Кличко сегодня заявил, что главным бомбоубежищем в Киеве в случае нападения российских войск будет метрополитен.

"Ключевым бомбоубежищем в Киеве также определен Киевский метрополитен, который, не дай Бог, в случае времени "Ч" будет готов принять людей, которые смогут скрыться во время возможного нападения", – сказал он.

Отметим, что в данный момент американский посол в Москве Джон Салливан передал РФ письменный ответ Вашингтона на российские предложения по гарантиям безопасности. Подробности о том, что решили Штаты, пока не раскрываются.