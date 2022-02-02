Випив віскі та повіз 150 тис.: таємниця зникнення сумки Трухіна з грошима

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В історії з народним депутатом Олександром Трухіним губиться з поля зору ключовий момент.

Про це написав у Facebook журналіст Євген Плінський.

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"Момент спортивної сумки зі 150 000 (чогось там). Звідки вона взялася? І якщо Трухін упевнений, що там чітко 150к, то значить вона або його, або він її кудись віз", – зазначив він.

"Увага, питання!"

Водночас Євген Плінський нагадав, звідки їхав Трухін і з ким він зустрічався, посилаючись на інформацію видання "Полтавщина".

У матеріалі згадується, що вранці 23 серпня нардеп Трухін брав участь в урочистому відкритті найвищої щогли з державним прапором у Полтаві. Після завершення урочистості Трухін разом з головою ОДА Синєгубовим та головою облради Біленьким "приблизно з 11:00 до 12:00 обідали у полтавському ресторані "Лілея".

Як зазначається, народний депутат пив віскі:

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"На зауваження присутніх, що йому ж сідати за кермо, нардеп пожартував, що наші закони мають суворе покарання, та вони необов'язкові для виконання. Тож Трухін пив на рівні з полтавцями і потім сів за кермо автомобіля Audi й поїхав у напрямку Києва".

/ Фото: Полтавщина

Також, за інформацією видання, автомобіль Трухіна зупинявся на трасі біля ресторану "Каспій" (с. Лобкова Балка за Хоролом).

"Цей ресторан належить однопартійцю Трухіна, який зараз є керівником фракції "Слуга народу" у Полтавській обласній раді. Поки невідомо, скільки ще випив народний депутат Трухін у ресторані "Каспій". Після цього вже о 15.45 Трухін на в'їзді до Києва зіткнувся з автомобілем", – зазначається у матеріалі.

Також журналіст назвав "головне питання для слідчих ДБР":

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"А тепер увага, питання! Сумка зі 150 000 утворилася в багажнику Трухіна під час його полтавських зустрічей? Катати просто так такі суми з Києва до Полтави і назад – нелогічно. І якщо сумка "намалювалася" таки у Полтаві й, припустимо, що її передали Синєгубов і Біленький, то кому вона призначалася? Саня Трухін! Що там з сумкою?".

Реакція влади

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціює проведення позачергового засідання Верховної Ради У його заяві наголошується, що останнім часом до правоохоронних органів "накопичилося багато питань".

"На ньому (засіданні – Ред.) ми маємо заслухати міністра внутрішніх справ, Генерального прокурора та голову ДБР у справах народних депутатів. Ніхто з них не має ховатися від відповідальності за депутатським мандатом чи партійним квитком. Закон один для всіх", – наголошується у заяві.

Нагадаємо, нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу" після того, як було оприлюднено відеозапис з нагрудних камер поліцейських з місця ДТП у серпні 2021 року.

Скандальна ДТП