Выпил виски и повез 150 тыс.: тайна пропажи сумки Трухина с деньгами

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В истории с народным депутатом Александром Трухиным теряется из поля зрения ключевой момент.
Об этом написал в Facebook журналист Евгений Плинский.
"Момент спортивной сумки со 150 000 (чего-то там). Откуда она взялась? И если Трухин уверен, что там четко 150к, то значит она или его, либо он ее куда-то вез", – отметил он.
"Внимание, вопрос!"
При этом Евгений Плинский напомнил, откуда ехал Трухин и с кем он встречался, ссылаясь на информацию издания "Полтавщина".
В материале упоминается, что утром 23 августа нардеп Трухин участвовал в торжественном открытии высшей мачты с государственным флагом в Полтаве. После завершения торжества Трухин вместе с председателем ОГА Синегубовым и председателем облсовета Беленьким "примерно с 11:00 до 12:00 обедали в полтавском ресторане "Лилея".
Как отмечается, народный депутат пил виски:
"На замечание собравшихся, что ему же садиться за руль, нардеп отшутился, что наши законы имеют суровое наказание, но они необязательны для исполнения. Так что Трухин пил на уровне с полтавчанами и затем сел за руль автомобиля Audi и поехал в направлении Киева".
Также, по информации издания, автомобиль Трухина останавливался на трассе возле ресторана "Каспий" (с. Лобкова Балка за Хоролом).
"Этот ресторан принадлежит однопартийцу Трухину, который сейчас является руководителем фракции "Слуга народа" в Полтавском областном совете. Пока неизвестно, сколько еще выпил народный депутат Трухин в ресторане "Каспий". После этого уже в 15.45 Трухин на въезде в Киев столкнулся с автомобилем Ford", – отмечается в материале.
Также журналист назвал "главный вопрос для следователей ГБР":
"А теперь внимание, вопрос! Сумка со 150 000 образовалась в багажнике Трухина во время его полтавских встреч? Катать просто так такие суммы из Киева в Полтаву и назад – нелогично. И если сумка "нарисовалась" таки в Полтаве и, предположим, что ее передали Синегубов и Беленький, то кому она предназначалась? Трухину, или кому-то в Киеве? Если ему, то за что? А если кому-то, то кому? Но думаю, что, увлекшись историей его изгнания, про сумку все забудут. Саня Трухин! Что там с сумкой?".
Реакция власти
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициирует проведение внеочередного заседания Верховной Рады. В его заявлении отмечается, что в последнее время к правоохранительным органам "накопилось много вопросов".
"На нем (заседании – прим. ред.) мы должны заслушать министра внутренних дел, Генерального прокурора и председателя ГБР по делам народных депутатов. Никто из них не должен скрываться от ответственности за депутатским мандатом или партийным билетом. Закон один для всех", – отмечается в заявлении.
Напомним, нардепа Александра Трухина исключили из партии "Слуга народа" после того, как была обнародована видеозапись с нагрудных камер полицейских с места ДТП в августе 2021 года.
Скандальное ДТП
- Авария произошла 23 августа 2021 года в Дарницком районе Киева. В ней серьезно пострадали шесть человек, в том числе сотрудники Украинской ассоциации футбола.
- Сначала полиция официально не подтверждала, что в деле об аварии фигурирует нардеп Александр Трухин. Но на данный момент это уже не вызывает сомнений. Тем не менее правоохранители все еще не установили, был ли нардеп Трухин за рулем в момент ДТП.
- Сайт "Сегодня" разобрался в ситуации с ДТП. По информации, которую мы получили в МВД, Трухин действительно находился в автомобиле, спровоцировавшем аварию на Бориспольской трассе.
- После публикации видео с места ДТП глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал выгнать Трухина из партии.