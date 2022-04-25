В Умані нардепа Яценка обсипали борошном (відео)

Антона Яценка обсипали мукою. Фото: колаж "Сьогодні"

В Умані місцеві активісти посипали мукою народного депутата (колишнього депутата "Партії регіонів") Антона Яценка. Вони намагалися дізнатися у народного обранця, де він перебував 24 лютого, коли Росія напала на Україну, і чи голосував він за введення воєнного стану.

Про це повідомляє Головком.

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Активісти та громада увірвалися до кабінету нардепа та висловили своє невдоволення його діяльністю. Потім в обличчя політику полетіло борошно.

"Виборці прийшли до його приймальні, щоб поцікавитися, де він був 24 лютого і через 2 тижні. Також хотіли поцікавитися, чи голосував він за введення воєнного стану в Україні. Відповіді не отримали. А він отримав борошно та яйця", – розповів волонтер В'ячеслав Зозуля.

Яценко назвав такі дії активістів хуліганством. На місце викликали копів.

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Нардеп Яценко написав заяву до поліції. Правоохоронці проводять розслідування.

Це вже не перший випадок

У 2014 році Яценка також обсипали борошном. Депутат приїхав із робочим візитом у свій округ, де він пройшов як мажоритарник.

Тоді активісти Майдану, а також члени виконкому чекали на депутата в будівлі райдержадміністрації. Вони вимагали вибачень за одне з інтерв'ю, де майданівців Яценко назвав "екскрементами" і "непотребом".

За свої слова народний депутат вибачився, наголосивши, що коментар давав на емоціях. Втім, задобрити такими словами людей йому не вдалося, вони вказали йому на двері. Крім того, перш ніж сісти до джипу депутата обсипали борошном.

Раніше ми повідомляли, що Яценко особливо відомий як чи не головний "кнопкодав" парламенту. У 2017 році він навіть пішов на рекорд – проголосував одразу за шістьох. Окрім кнопок на місцях своїх соратників він натиснув навіть кнопку депутата з іншої фракції.

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Також нагадаємо, нардеп Яценко нахабно проігнорував гімн України. У тому ж році журналісти дізналися, що нардеп Яценко переписав на тестя палац та нерухомість на 10 мільйонів доларів.