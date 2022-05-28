У Мережі публікують фото Порошенка на кордоні з Польщею – подробиці

Порошенка не випускають за кордон? Колаж "Сьогодні"

У ніч на суботу, 28 травня, у багатьох телеграм-каналах почала з'являтися інформація, що п'ятий президент України Петро Порошенко "намагається виїхати" з України. Проте політик і не приховував намірів найближчим часом відвідати Євросоюз із офіційним візитом.

Деталі

Перше повідомлення з'явилося в телеграм-каналі під назвою "Держмітслужба (Customs of Ukraine) Україна понад усе". Незважаючи на назву, офіційним ресурсом митниці цей канал не є. Проте саме його процитували багато російських, а за ними й українських пабликів.

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Ось повідомлення:

Далі у Мережі почали публікувати фотографії Петра Порошенка на локації, схожій на пункт пропуску "Рава-Руська" на українсько-польському кордоні:

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Цього ж дня Порошенко публікував фото у схожому одязі у своєму твіттері:

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Що сталося

Про поїздку лідера "Європейської солідарності" до Євросоюзу було відомо заздалегідь. Відповідну заяву публікувала політсила Порошенка.

"29-30 травня 2022 року лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко у складі парламентської делегації України візьме участь у щорічному засіданні Парламентської асамблеї НАТО. Очікується, що, окрім участі в роботі Асамблеї, лідер "Європейської Солідарності" проведе низку зустрічей з керівництвом Литви, депутатами парламентів країн-союзників Альянсу та Європейського парламенту. 31 травня – 1 червня 2022 року Петро Порошенко візьме участь у засіданні Конгресу та Саміті Європейської народної партії (ЄНП), однієї з найбільших політичних сімей у рамках Європейського Союзу", – говорилося у повідомленні.

А соратниця Порошенка Ірина Геращенко опублікувала відповідні документи, що підтверджують мету закордонної поїздки політика. Більше того, Геращенко стверджує, що Порошенка не випускають із країни.

"Усі запрошення є у голови ВР і всі відповідні розпорядження про склад делегацій підтримані комітетом закордонних справ та підписані головою ВР Русланом Стефанчуком. Але Петра Порошенка не випускають ані на Парламентську Асамблею НАТО, ані на саміт найвпливовішої європейської партії ЕРР", – стверджує Геращенко.

Медведчук дав свідчення проти Порошенка

Заарештований народний депутат Віктор Медведчук дав свідчення щодо закупівлі Україною в 2014-2015 роках вугілля на окупованих територіях Донбасу та ролі у цьому п'ятого президента Петра Порошенка.

Медведчук також розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу Самара – Західний напрямок для подальшого прокачування через нього дизельного пального. Нардеп деталізував роль у ній колишнього президента Петра Порошенка. А саме, що той не лише звернувся до Медведчука з проханням зв'язатися з керівництвом РФ, а й забезпечив ухвалення необхідних рішень у всіх українських інстанціях.

У Порошенка закликають не довіряти свідченням нардепа Віктора Медведчука проти п'ятого президента Петра Порошенка. Про це йдеться у заяві, яку очолювана Порошенком політсила оприлюднила на своєму сайті.