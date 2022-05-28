В Сети публикуют фото Порошенко на границе с Польшей – подробности

Порошенко не выпускают за границу? Коллаж "Сегодня"

В ночь на субботу, 28 мая, во многих телеграм-каналах начала появляться информация, что пятый президент Украины Петр Порошенко "пытается выехать" из Украины. Однако, политик и не скрывал намерений в ближайшее время посетить Евросоюз с официальным визитом.

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Первое сообщение появилось в телеграм-канале под названием "Держмитслужба (Customs of Ukraine) Україна понад усе". Несмотря на название, официальным ресурсом таможни этот канал не является. Тем не менее, именно его процитировали многие российские, а вслед за ними и украинские паблики.

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Вот сообщение:

Далее в Сети начали публиковать фотографии Петра Порошенко на локации, похожей на пункт пропуска "Рава-Русская" на украинско-польской границе:

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В этот же день Порошенко публиковал фото в похожей одежде в своем твиттере:

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Что произошло

О поездке лидера "Европейской солидарности" в Евросоюз было изветсно заранее. Соответствующее заявление публиковала политсила Порошенко.

"29-30 мая 2022 лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в составе парламентской делегации Украины примет участие в ежегодном заседании Парламентской ассамблеи НАТО. Ожидается, что кроме участия в работе Ассамблеи лидер "Европейской Солидарности" проведет ряд встреч с руководством Литвы, депутатами парламентов стран-союзников Альянса и Европейского парламента. 31 мая – 1 июня 2022 Петр Порошенко примет участие в заседании Конгресса и Саммите Европейской народной партии (ЕНП), одной из крупнейших политических семей в рамках Европейского Союза", – говорилось в сообщении.

А соратница Порошенко Ирина Геращенко опубликовала и соответствующие документы, подтверждающие цель заграничной поездки политика. Более того, Геращенко утверждает, что Порошенко не выпускают из страны.

"Все приглашения есть у главы ВР и все соответствующие распоряжения о составе делегаций поддержаны комитетом иностранных дел и подписаны председателем ВР Русланом Стефанчуком. Но Петра Порошенко не выпускают ни на Парламентскую Ассамблею НАТО, ни на саммит самой влиятельной европейской партии ЭРР", – утверждает Геращенко.

Медведчук дал показания против Порошенко

Арестованный народный депутат Виктор Медведчук дал показания по закупке Украиной в 2014-2015 годах угля на оккупированных территориях Донбасса и роли в этом пятого президента Петра Порошенко.

Медведчук также рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода Самара – Западное направление для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива. Нардеп детализировал роль в ней бывшего президента Петра Порошенко. А именно, что тот не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.

У Порошенко призывают не доверять показаниям нардепа Виктора Медведчука против пятого президента Петра Порошенко. Об этом говорится в заявлении, которое возглавляемая Порошенко политсила обнародовала на своем сайте.