У Раді створили депутатську групу "безпартійних": який склад

Співголовами депутатської групи стали Ігор Абрамович та Максим Єфімов. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Верховній Раді створено нову депутатську групу під назвою "Відновлення України". До її складу увійшли 17 народних депутатів.

Про це повідомив у Telegram народний депутат України Ярослав Железняк.

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Що відомо

Співголовами нової депутатської групи стали Ігор Абрамович (був членом ОПЗЖ) і Максим Єфімов (у 2019-му – член депутатської групи "Довіра").

Склад групи:

Ігор Абрамович;

Анатолій Бурміч (був членом ОПЗЖ);

Олег Воронько (екс "слуга народу");

Валерій Гнатенко (був членом ОПЗЖ);

Артем Дмитрук (був членом "Слуги народу");

Максим Єфімов;

Дмитро Ісаєнко (був членом ОПЗЖ);

Ігор Кісільов (був членом ОПЗЖ);

Олександр Ковальов (мажоритарник);

Олександр Лукашев (був членом ОПЗЖ);

Володимир Мороз (був членом ОПЗЖ);

Тетяна Плачкова (була членкинею ОПЗЖ);

Наталія Приходько (була членкинею ОПЗЖ);

Антоніна Славицька (була членкинею ОПЗЖ);

Вадим Столар (був членом ОПЗЖ);

Олександр Фельдман (був членом ОПЗЖ);

Олександр Юрченко (екс "слуга народу").

Фото – t.me/yzheleznyak.

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Фото – t.me/yzheleznyak.

Нагадаємо, що нардепи з фракції "Опозиційна платформа – За життя", діяльність якої було припинено, створили у Верховній Раді депутатську групу "Платформа за життя та мир".

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