У Раді створили депутатську групу "безпартійних": який склад

Співголовами депутатської групи стали Ігор Абрамович та Максим Єфімов. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Верховній Раді створено нову депутатську групу під назвою "Відновлення України". До її складу увійшли 17 народних депутатів.
Про це повідомив у Telegram народний депутат України Ярослав Железняк.
Що відомо
Співголовами нової депутатської групи стали Ігор Абрамович (був членом ОПЗЖ) і Максим Єфімов (у 2019-му – член депутатської групи "Довіра").
Склад групи:
- Ігор Абрамович;
- Анатолій Бурміч (був членом ОПЗЖ);
- Олег Воронько (екс "слуга народу");
- Валерій Гнатенко (був членом ОПЗЖ);
- Артем Дмитрук (був членом "Слуги народу");
- Максим Єфімов;
- Дмитро Ісаєнко (був членом ОПЗЖ);
- Ігор Кісільов (був членом ОПЗЖ);
- Олександр Ковальов (мажоритарник);
- Олександр Лукашев (був членом ОПЗЖ);
- Володимир Мороз (був членом ОПЗЖ);
- Тетяна Плачкова (була членкинею ОПЗЖ);
- Наталія Приходько (була членкинею ОПЗЖ);
- Антоніна Славицька (була членкинею ОПЗЖ);
- Вадим Столар (був членом ОПЗЖ);
- Олександр Фельдман (був членом ОПЗЖ);
- Олександр Юрченко (екс "слуга народу").
Фото – t.me/yzheleznyak.
Фото – t.me/yzheleznyak.
Нагадаємо, що нардепи з фракції "Опозиційна платформа – За життя", діяльність якої було припинено, створили у Верховній Раді депутатську групу "Платформа за життя та мир".