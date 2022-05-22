Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости политики

В Раде создали депутатскую группу "беспартийных": какой состав

Павел Чернышук
22 мая, 15:53
Сопредседателями новой группы стали два депутата

Сопредседателями депутатской группы стали Игорь Абрамович и Максим Ефимов. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Верховной Раде создана новая депутатская группа под названием "Восстановление Украины". В ее состав вошли 17 народных депутатов.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Реклама

Что известно

Как отмечается, сопредседателями новой депутатской группы стали Игорь Абрамович (был членом ОПЗЖ) и Максим Ефимов (в 2019-м – член депутатской группы "Довіра").

В общем состав группы таков:

  • Игорь Абрамович;
  • Анатолий Бурмич (был членом ОПЗЖ);
  • Олег Воронько (экс-"слуга народа");
  • Валерий Гнатенко (был членом ОПЗЖ);
  • Артем Дмитрук (был членом "Слуги народа");
  • Максим Ефимов;
  • Дмитрий Исаенко (был членом ОПЗЖ);
  • Игорь Кисилев (был членом ОПЗЖ);
  • Александр Ковалев (мажоритарщик);
  • Александр Лукашев (был членом ОПЗЖ);
  • Владимир Мороз (был членом ОПЗЖ);
  • Татьяна Плачкова (была членом ОПЗЖ);
  • Наталья Приходько (была членом ОПЗЖ);
  • Антонина Славицкая (была членом ОПЗЖ);
  • Вадим Столар (был членом ОПЗЖ);
  • Александр Фельдман (был членом ОПЗЖ);
  • Александр Юрченко (экс-"слуга народа").

Фото – t.me/yzheleznyak.

Реклама

Фото – t.me/yzheleznyak.

Напомним, что нардепы от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", деятельность которой была прекращена, создали в Верховной Раде депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".

Читайте также: