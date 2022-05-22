В Раде создали депутатскую группу "беспартийных": какой состав

Сопредседателями депутатской группы стали Игорь Абрамович и Максим Ефимов. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Верховной Раде создана новая депутатская группа под названием "Восстановление Украины". В ее состав вошли 17 народных депутатов.
Об этом сообщил в Telegram народный депутат Украины Ярослав Железняк.
Что известно
Как отмечается, сопредседателями новой депутатской группы стали Игорь Абрамович (был членом ОПЗЖ) и Максим Ефимов (в 2019-м – член депутатской группы "Довіра").
В общем состав группы таков:
- Игорь Абрамович;
- Анатолий Бурмич (был членом ОПЗЖ);
- Олег Воронько (экс-"слуга народа");
- Валерий Гнатенко (был членом ОПЗЖ);
- Артем Дмитрук (был членом "Слуги народа");
- Максим Ефимов;
- Дмитрий Исаенко (был членом ОПЗЖ);
- Игорь Кисилев (был членом ОПЗЖ);
- Александр Ковалев (мажоритарщик);
- Александр Лукашев (был членом ОПЗЖ);
- Владимир Мороз (был членом ОПЗЖ);
- Татьяна Плачкова (была членом ОПЗЖ);
- Наталья Приходько (была членом ОПЗЖ);
- Антонина Славицкая (была членом ОПЗЖ);
- Вадим Столар (был членом ОПЗЖ);
- Александр Фельдман (был членом ОПЗЖ);
- Александр Юрченко (экс-"слуга народа").
Фото – t.me/yzheleznyak.
Фото – t.me/yzheleznyak.
Напомним, что нардепы от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", деятельность которой была прекращена, создали в Верховной Раде депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".