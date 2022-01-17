Винесли натовпом! Під судом Порошенка жорстко розправилися із журналістом

Біля Печерського райсуду Києва прибічники п'ятого президента України Петра Порошенка напали на кореспондента телеканалу "НАШ".

Відео інциденту оприлюднив телеграм-канал VESTI.

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Натовп почав скандувати "Ганьба!", після чого журналісту дали трохи стусанів, і він був змушений відступати. Правоохоронці, що чергують біля Печерського суду, в інцидент не втручалися.

Справа проти Порошенка

Нагадаємо, 17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко прилетів із Варшави до Києва. Повернення політика відбувалося бурхливо. Аеропорт з самого ранку оточили силовики, а прихильники політика зустрічали його біля термінала.

П'ятому президенту висувають підозру в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.

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17 січня об 11.00 розпочалося засідання Печерського суду, який має ухвалити рішення про запобіжний захід.

Сторона обвинувачення у справі Порошенка вимагає мільярд гривень застави як запобіжний захід.