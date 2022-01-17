Вынесли толпой! Под судом Порошенко жестко расправились с журналистом

Возле Печерского райсуда Киева сторонники пятого президента Украины Петра Порошенко напали на корреспондента телеканала "НАШ".

Видео инцидента обнародовал телеграм-канал VESTI.

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Толпа начала скандировать "Позор!", после чего журналисту дали пару тумаков, и он был вынужден ретироваться. Дежурящие возле Печерского суда правоохранители в инцидент не вмешивались.

Дело против Порошенко

Напомним, 17 января пятый президент Украины Петр Порошенко прилетел из Варшавы в Киев. Возвращение политика происходило бурно. Аэропорт с самого утра оцепили силовики, а сторонники политика встречали его возле терминала.

Пятому президенту выдвигают подозрение в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.

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17 января в 11:00 началось заседание Печерского суда, который должен принять решение о мере пресечения.

Сторона обвинения по делу Порошенко требует миллиард гривен залога в качестве меры пресечения.