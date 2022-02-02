"Слуги" хочуть зустріч у Раді на День закоханих: інсайд

Нардепи можуть вийти з карантину в середині місяця / Фото: Колаж: Сьогодні

Позачергова сесія парламенту має відбутися за день до відкриття Ради після карантину. Про це в ефірі Україна 24 заявив представник партії "Батьківщина" Сергій Соболєв.

Сергій Соболєв

"Слуги народу" хочуть скликати позачергову сесію через 10 днів, на якій розглянуть усі питання щодо депутатів, які мають кримінальні справи. Мені здається, що все це замилювання очей, тому висновки треба вже починати робити всім зараз", – сказав він.

Також його обурило те, що дата скликання призначена на 14 лютого.

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"Я здивувався, коли дізнався, що "слуги народу" пропонують засідання призначити на 14 лютого. Це просто несерйозно", – сказав він.

Позачергову сесію ініціював Разумков

Дмитро Разумков

"Я говорив, що переходити в роботу комітетів не потрібно було. Сьогодні мало бути засідання парламенту, і сьогодні ми могли б розглянути питання Трухіна. Але, на жаль, колеги проголосували 233-ма голосами за те, щоб до кінця тижня просто відпочивати. Крім того, ми виступили з ініціативою щодо проведення позачергового засідання, про створення слідчої комісії", – сказав він.

Також Разумков виступив із пропозицією, щоб їхню ініціативу підтримали й інші колеги з фракцій.

"Я пропоную всім колегам із фракції підписатися під нашою пропозицією про проведення позачергового засідання, віднесемо його голові парламенту, і він буде зобов'язаний у строк до трьох днів зібрати засідання. Не варто відкладати таке важливе для держави та суспільства питання", – сказав він.

Арахамія теж хоче зібрати Раду

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціює проведення позачергового засідання Верховної Ради після скандалу із Олександром Трухіним.

Що думають інші

Роман Костенко

Нардеп від "Голосу" Роман Костенко вважає, що влада продовжує брехати і ситуація з Трухіним доказ цього.

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"Влада не перестає брехати. Шкода, що ми все це побачили від журналістів. У нас є правоохоронні органи, які працюють, які все це сховали і не показали народу, що там справді сталося", – сказав він.

Рада на карантині

27 січня Верховна Рада через спалах коронавірусу ухвалила рішення перенести пленарні засідання на середину лютого. Через загострення епідемічної ситуації після відкриття нової сесії – 1 лютого – відбудеться пленарне засідання, а 2, 3 та 4 лютого, а також 7-11 лютого, народні депутати працюватимуть у комітетах, комісіях та фракціях.

Скандал із Трухіним

1 лютого ЗМІ оприлюднили відео з нагрудних камер поліцейських, які перебували на місці ДТП, де фігурує ім'я народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна. З відео випливає, що депутат хотів втекти з місця інциденту, пропонував "віддячити" поліцейських і натякав, що в машині лежить сумка з грошима.

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Після скандалу Трухіна виключили із партії "Слуга народу". Відповідне рішення було ухвалено головою партії Оленою Шуляк 2 лютого. Президент України Володимир Зеленський підтримав рішення партії.

Пресслужба МВС України повідомила, що відомство давно не має жодного відношення до справи Трухіна, оскільки майже відразу передало його до ДБР, з'ясувавши, що учасником аварії був нардеп.

Своєю чергою у ДБР заявили, що раніше не бачили відео із нагрудної камери поліцейського, яке опублікували ЗМІ.