"Слуги" хотят встречу в Раде на День влюбленных: инсайд

Нардепы могут выйти с карантина в середине месяца / Фото: Коллаж: Сегодня

Внеочередная сессия парламента должна состояться за день до открытия Рады после карантина. Об этом в эфире Украина 24 заявил представитель партии "Батькивщина" Сергей Соболев.

Сергей Соболев

"Слуги народа" хотят созвать внеочередную сессию через 10 дней, на которой рассмотрят все вопросы касательно депутатов, у которых есть криминальные дела. Мне кажется, что все это замыливание глаз, поэтому выводы нужно уже начинать делать всем сейчас", – сказал он.

Также его возмутило то, что дата созыва назначена на 14-е февраля.

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"Я удивился, когда узнал, что "слуги народа" предлагают заседание назначить на 14-е февраля. Это просто несерьезно", – сказал он.

Внеочередную сессию инициировал Разумков

Дмитрий Разумков

"Я говорил, что переходить в работу комитетов не нужно было. Сегодня должно было быть заседание парламента, и сегодня мы могли бы рассмотреть вопрос Трухина. Но, к сожалению, коллеги проголосовали 233-ю голосами за то, чтобы до конца недели просто отдыхать. Кроме того, мы выступили с инициативой о проведении внеочередного заседания, о создании следственной комиссии", – сказал он.

Также Разумков выступил с предложением, чтобы их инициативу поддержали и другие коллеги из фракций.

"Я предлагаю всем коллегам из фракции подписаться под нашим предложением о проведении внеочередного заседания, отнесем его главе парламента, и он будет обязан в срок до трех дней собрать заседание. Не стоит откладывать такой важный для государства и общества вопрос", – сказал он.

Арахамия тоже хочет собрать Раду

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициирует проведение внеочередного заседания Верховной Рады после скандала с Александром Трухиным.

Что думают другие

Роман Костенко

Нардеп от "Голоса" Роман Костенко считает, что власть продолжает врать и ситуация с Трухиным тому доказательство.

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"Власть не перестает врать. Жаль, что мы все это увидели от журналистов. У нас есть правоохранительные органы, которые работают, которые все это спрятали и не показали народу, что там действительно случилось", – сказал он.

Рада на карантине

27 января Верховная Рада из-за вспышки коронавируса приняла решение перенести пленарные заседания на середину февраля. Из-за обострения эпидемической ситуации после открытия новой сессии – 1 февраля – состоится пленарное заседание, а 2, 3 и 4 февраля, а также 7-11 февраля, народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях.

Скандал с Трухиным

1 февраля СМИ обнародовали видео с нагрудных камер полицейских, которые находились на месте ДТП, в котором фигурирует имя народного депутат от "Слуги народа" Александра Трухина. Из видео следует, что депутат хотел сбежать с места инцидента, предлагал "отблагодарить" полицейских и намекал, что у него в машине лежит сумка с деньгами.

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После скандала Трухина исключили из партии "Слуга народа". Соответствующее решение было принято главой партии Еленой Шуляк 2 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение партии.

Пресс-служба МВД Украины сообщила, что ведомство давно не имеет никакого отношения к делу Трухина, так как почти сразу же передало его в ГБР, выяснив, что участником аварии являлся нардеп.

В свою очередь в ГБР заявили, что ранее не видели видео с нагрудной камеры полицейского, которое опубликовали СМИ.