Втік від Зеленського! Арестовича не пошкодували після звільнення

Звільнення Олексія Арестовича з посад в Офісі президента та ТКГ прокоментував у програмі "Чергові по країні" на телеканалі Україна 24 народний депутат Олексій Гончаренко.

"Був такий пан Арестович, ходив ефірами, і його вже немає. Він казав, що Зеленський – це жах. Потім він сказав, що все переплутав і Зеленський – це диво, і пішов на нього працювати. Зараз він заявив, що Зеленський порушив передвиборчі обіцянки і пішов. Залишається там тільки Сергій Лещенко та Михайло Подоляк, поки платять зарплату", – заявив він.

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Також Гончаренко пожартував на ту саму тему на своїй сторінці у Facebook. Він опублікував скріншот новини про звільнення Арестовича та підписав: "У битві за найвірнішого Мухтара переміг Лещенко".

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Звільнення Арестовича

Олексій Арестович розповів, що йде з посади позаштатного радника голови ВП Андрія Єрмака, а також з посади речника Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі. Він додав, що це є неофіційна інформація.

За словами Арестовича, він йде за власним бажанням з особистих причин. Подробиць він не уточнив.

Раніше Арестович заявив у програмі "Романенко. Бесіди", що президент Володимир Зеленський порушив передвиборчі обіцянки, які стосувалися економічної свободи та гуманітарної політики.

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"На кого ми перетворилися? Бюрократія, довідки, протокол. Більшого удару собі не можна було завдати. Це ж найгірше, що з нами можна було зробити — "забюрократитися". Ми ж мали бути веселими хлопцями, які за народ помстяться олігрхам, все розставлять, реформують країну... Де це все? Я з жахом побачив, якій кількості з цієї команди сподобалося бути чиновниками", – розповів він.

Що відомо про Арестовича

/ Фото: Україна 24