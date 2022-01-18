Сбежал от Зеленского! Арестовича не пощадили после увольнения

Увольнение Алексея Арестовича с должностей в Офисе президента и ТКГ прокомментировал в программе "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" народный депутат Алексей Гончаренко.

"Был такой господин Арестович, ходил по эфирам, и его уже нет. Он говорил, что Зеленский — это ужас. Потом он сказал, что все перепутал и Зеленский — это чудо, и пошел на него работать. Сейчас он заявил, что Зеленский нарушил предвыборные обещания, и ушел. Остается там только Сергей Лещенко и Михаил Подоляк, пока платят зарплату", — заявил он.

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Также Гончаренко пошутил на ту же тему на своей странице в Facebook. Он опубликовал скриншот новости об увольнении Арестовича и подписал: "В битве за самого верного Мухтара победил Лещенко".

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Увольнение Арестовича

Алексей Арестович рассказал, что уходит с должности внештатного советника главы ОП Андрея Ермака, а также с поста спикера Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Он добавил, что это неофициальная информация.

По словам Арестовича, он уходит по собственному желанию из-за личных причин. Подробностей он не уточнил.

Ранее Арестович заявил в программе "Романенко. Беседы", что президент Владимир Зеленский нарушил предвыборные обещания, которые касались экономической свободы и гуманитарной политики.

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"В кого мы превратились? Бюрократия, справка, протокол. Больший удар себе нельзя было нанести. Это же самое плохое, что с нами можно было сделать – "забюрократиться". Мы же должны были быть веселыми ребятами, которые за народ отомстят олигрхам, все расставят, реформируют страну... Где это все? Я с ужасом увидел, какому количеству из этой команды понравилось быть чиновниками", — рассказал он.

Что известно об Арестовиче

/ Фото: Украина 24