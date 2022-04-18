З космічною швидкістю. Україна відправила першу частину опитувальника щодо вступу в ЄС

Україна розраховує набути статусу країни-кандидата на членство в ЄС у червні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Перша частина опитувальника для оцінки спроможності України отримати статус кандидата у члени ЄС вже заповнена та відправлена Єврокомісії.

Про це повідомив у Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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Яка ситуація

"Зробили за тиждень – все, як і обіцяв президент Володимир Зеленський голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн у Києві. Далі працюємо над другою частиною і будемо чекати на позитивну рекомендацію Єврокомісії", – написав він.

За словами Єрмака, Україна розраховує отримати статус країни – кандидата на членство в ЄС за підсумками засідання Європейської Ради у червні.

"Далі мають розпочатися переговори про вступ, які повинні відбуватися за прискореною процедурою. Зараз вся команда президента, Офісу та уряду працює над тим, щоб зробити все від нас залежне у найкоротші строки", – заявив керівник Офісу президента.

Фото – t.me/ermaka2022.

Нагадаємо, 8 квітня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно передала президенту України Володимиру Зеленському спеціальний опитувальник, необхідний для надання Україні статусу кандидата в ЄС.

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