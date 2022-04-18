С космической скоростью. Украина отправила первую часть опросника по вступлению в ЕС

Украина рассчитывает получить статус страны-кандидата на членство в ЕС в июне. / Фото: Коллаж: Сегодня

Первая часть опросника для оценки способности Украины получить статус кандидата в члены ЕС уже заполнена и отправлена Еврокомиссии.

Об этом сообщил в Telegram руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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Какая ситуация

"Сделали через неделю – все, как и обещал президент Владимир Зеленский главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в Киеве. Дальше работаем над второй частью и будем ждать положительной рекомендации Еврокомиссии", – написал он.

По словам Ермака, Украина рассчитывает получить статус страны – кандидата на членство в ЕС по итогам заседания Европейского Совета в июне.

"Дальше должны начаться переговоры о вступлении, которые должны проходить по ускоренной процедуре. Сейчас вся команда президента, Офиса и правительства работает над тем, чтобы сделать все от нас зависящее в кратчайшие сроки", – заявил руководитель Офиса президента.

Фото – t.me/ermaka2022.

Напомним, 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально передала президенту Украины Владимиру Зеленскому специальный опросник, необходимый для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

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