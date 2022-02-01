Російських олігархів злили: The Daily Mail показало секретні маєтки друзів Путіна

У Британії показали нерухомість російських олігархів / Фото: Колаж: Сьогодні
Видання The Daily Mail опублікувало карту, на якій позначено британську нерухомість російських олігархів. Цим олігархам у разі вторгнення Росії в Україну загрожує заморозка їхніх західних активів.
"Бізнесмен Алішер Усманов живе у Лондоні, де числиться його російський телекомунікаційний гігант "Мегафон". Його головний будинок – Бічвуд-Хаус на півночі Лондона. Він також володіє Sutton Place, маєтком Тюдорів. Обидва об'єкти оцінюються в 100 мільйонів фунтів стерлінгів", – йдеться в публікації Daily Mail.
Колись найбагатша людина в Росії Олег Дерипаска володіє двома будинками у Лондоні на Белгрейв-сквер, пише видання. За інформацією британського видання, нерухомість у країні має також російський олігарх Михайло Фрідман. Він володіє будинком Athlone House у Північному Лондоні за 65 мільйонів фунтів. Колишній перший віцепрем'єр Росії Ігор Шувалов володіє будинком у Лондоні за 11,4 мільйона фунтів, стверджує видання.
Великобританія погрожує Росії санкціями через Україну
Прем'єр-міністр Борис Джонсон під час візиту до Києва заявив, що Великобританія разом із іншими країнами підготували санкції на випадок нового вторгнення Росії в Україну, які будуть запроваджені, "як тільки нога російського солдата перетне кордон".
"Ми підтримуємо відносини із союзниками. Важливо показати солідарність. Ми зможемо цілеспрямовано бити по інтересах Росії та її громадян. Важливо, щоб у Москві розуміли, що санкції автоматично діятимуть після вторгнення. Зі США все узгоджено. Ми підтримуємо відсіч України Росії, Україна буде битися до останньої краплі крові, це стримає Путіна від посилення конфлікту", – сказав він.
Також британська влада не виключає арешту майна російських олігархів.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков висловив стурбованість через наміри Лондона і заявив про "неприкриту атаку на бізнес", повідомляє Ura.ru .
За словами Пєскова, британський уряд загрожує і своєму бізнесу, а також "підриває інвестиційну привабливість Великої Британії".