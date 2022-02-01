Российских олигархов слили: The Daily Mail показало секретные поместья друзей Путина

В Британии показали недвижимость российских олигархов / Фото: Коллаж: Сегодня

Издание The Daily Mail опубликовало карту, на которой отмечена британская недвижимость российских олигархов. Данным олигархам в случае вторжения России в Украину грозит заморозка их западных активов.

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"Бизнесмен Алишер Усманов живет в Лондоне, где числится его российский телекоммуникационный гигант "Мегафон". Его главный дом — Бичвуд-Хаус на севере Лондона. Он также владеет Sutton Place, особняком Тюдоров. Оба объекта оцениваются в 100 миллионов фунтов стерлингов", – говорится в публикации Daily Mail.

Особняк Алишера Усманова / Фото: The Daily Mail

Когда-то самый богатый человек в России Олег Дерипаска владеет двумя домами в Лондоне на Белгрейв-сквер. По информации британского издания, недвижимость в стране есть также у российского олигарха Михаила Фридмана. Он владеет домом Athlone House в Северном Лондоне за 65 миллионов фунтов. Бывший первый вице-премьер России Игорь Шувалов владеет домом в Лондоне за 11,4 миллиона фунтов, утверждает издание.

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Дом Олега Дерипаски / Фото: The Daily Mail

Особняк Михаила Фридмана / Фото: The Daily Mail

Великобритания пригрозила России санкциями из-за Украины

Премьер-министр Борис Джонсон во время визита в Киев заявил, что Великобритания вместе с другими странами подготовили санкции на случай нового вторжения России в Украину, которые будут введены, "как только нога российского солдата пересечет границу".

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"Мы поддерживаем отношения с союзниками. Важно показать солидарность. Мы сможем целенаправленно бить по интересам России и ее граждан. Важно, чтобы в Москве понимали, что санкции будут автоматически действовать после вторжения. С США все согласовано. Мы поддерживаем отпор Украины России, Украина будет биться до последней капли крови, это сдержит Путина от усиления конфликта", – сказал он.

Также британские власти не исключают ареста имущества российских олигархов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил обеспокоенность из-за намерений Лондона и заявил о "неприкрытой атаке на бизнес", сообщает Ura.ru.

По словам Пескова, британское правительство угрожает и своему бизнесу, а также "подрывает инвестиционную привлекательность Великобритании".