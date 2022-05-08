Вирішена доля Медведчука! Веніславський озвучив план

Віктор Медведчук (ліворуч) та Федір Веніславський (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Щодо народного депутата від ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука проводяться слідчі дії. У будь-якому разі кримінальну справу буде доведено до кінця. Медведчук не потрібен Путіну.
Про це повідомив народний депутат від партії "Слуга народу" Федір Веніславський телеведучій телеканалу Україна 24 Віолетті Логуновій в ефірі проєкту FREEDOM.
"Пан Медведчук порушив умови запобіжних заходів, які були обрані йому судом. Він фактично порушив рішення суду, зникнувши з місця свого перебування. Після затримання органи досудового слідства проводять необхідні слідчі дії. Найближчим часом матеріали справи будуть передані з обвинувальним актом в суд, далі суд встановить винуватість пана Медведчука в тих діяннях, які йому інкримінують", – сказав він.
Також Веніславський пояснив, що було б зі справою Медведчука, якби його все ж таки обміняли на українських військовополонених.
"Це два паралельні процеси. Навіть якби пан Медведчук був переданий як обмінний фонд для Російської Федерації, все одно кримінальна справа була б доведена до логічного кінця. У нас Кримінальний процесуальний кодекс дозволяє застосувати заочне засудження особи, якщо матеріалів зібрано достатньо, тому ці питання паралельні", – зазначив нардеп.
Веніславський пояснив, що питання з обміном вже неактуальне. Адже з погляду російської політичної влади Медведчук – відпрацьований матеріал: "Вони розуміють всю безперспективність його подальшого використання в будь-якій мірі, як в Україні, так і поза межами України. Тому, я думаю, відповідь очевидна: він їм уже точно не потрібен, і це є дуже добрим сигналом для інших колаборантів, які будуть використані й викинуті, як непотрібні матеріали, режимом Путіна".
Справи Медведчука та Козака
- На початку жовтня Віктору Медведчуку повідомили про нову підозру – його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій (т. з. "ЛДНР").
- За даними слідства, підозрюваний був залучений представниками вищого політичного керівництва РФ до підривної діяльності проти України. Повідомляється, що депутат схиляв керівництво України до незаконних угод з "ЛНР" і "ДНР" та до здійснення оплати безпосередньо керівникам терористичних організацій. Він орієнтував посадових осіб Міненерго та ВАТ "Центренерго" на надання незаконних вказівок до укладання договорів з двома підприємствами, які були підконтрольні терористам.
- На момент нападу Росії на Україну нардеп мав перебувати під домашнім арештом. Проте він зник. 12 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що Служба безпеки України спіймала голову партії ОПЗЖ Віктора Медведчука.
- Тарас Козак – народний депутат від ОПЗЖ, вважається близьким соратником Віктора Медведчука. Власник підсанкційних проросійських телеканалів NewsOne, ZIK та 112. 2 лютого 2021 року РНБО запровадила проти Козака санкції за антиукраїнську діяльність. 13 липня 2021 року суд заарештував майно Козака у межах розслідування за підозрою у державній зраді. Сам Козак ховається від кримінального переслідування в Білорусі.