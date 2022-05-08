Решена судьба Медведчука! Вениславский озвучил план

Виктор Медведчук (слева) и Федор Вениславский (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Относительно народного депутата от ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука проводятся следственные действия. В любом случае уголовное дело будет доведено до конца. Медведчук не нужен Путину.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Слуга народа" Федор Вениславский телеведущей телеканала Украина 24 Виолетте Логуновой в эфире проекта FREEDOM.

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"Господин Медведчук нарушил условия меры пресечения, которые были избраны ему судом. Он фактически нарушил решение суда, исчезнув с места своего пребывания. После задержания органы досудебного следствия проводят необходимые следственные действия. В ближайшее время материалы дела будут переданы с обвинительным актом в суд, далее суд установит виновность господина Медведчука в инкриминируемых ему действиях", – сказал он.

Также Вениславский объяснил, что было бы с делом Медведчука, если бы его все же обменяли на украинских военнопленных.

"Это два параллельных процесса. Даже если бы господин Медведчук был передан как обменный фонд для Российской Федерации, все равно уголовное дело было бы доведено до логического конца. У нас Уголовный процессуальный кодекс позволяет применить заочное осуждение личности, если материалов собрано достаточно, поэтому эти вопросы параллельны", – отметил нардеп.

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Вениславский объяснил, что вопрос обмена уже неактуален. Ведь с точки зрения российских политических властей Медведчук – отработанный материал: "Они понимают всю бесперспективность его дальнейшего использования в любой мере, как по Украине, так и за пределами Украины. Поэтому, я думаю, ответ очевиден: он им уж точно не нужен, и это очень хороший сигнал для других коллаборантов, которые будут использованы и выброшены, как ненужные материалы, режимом Путина".

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