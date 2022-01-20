Розплата! Названо справжню причину обстрілу офісу Гордона

Обстріл офісу інтернет-видання "Гордон" може бути пов'язаний із запуском нового токшоу журналіста Дмитра Гордона.

Таку думку висловила в ефірі телеканалу "Україна 24" дружина Дмитра Гордона, головний редактор видання "Гордон" Олеся Бацман.

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"Буквально вчора у вас в ефірі Дмитро Гордон розповідав про те, що 27 січня виходить перша програма, перше наше токшоу. Це перше в Youtube суспільно-політичне прямоефірне велике токшоу. До цього аналогів немає. Власне, відразу після цього , наступного дня у вікно офісу потрапляє куля. Якийсь несподіваний збіг", – зазначила Бацман.

Журналістка розповіла, що поліція порушила кримінальну справу, ведуться всі необхідні слідчі дії.

"Я практично впевнена, що вони швидко знайдуть того, хто це зробив. А якщо вони знайдуть, то зможуть дізнатися, навіщо він це зробив, з яких причин, хто його попросив чи змусив", – наголосила вона.

На запитання, чи не змінюватимуться плани Гордона "через привіти, які вам передають", Бацман відповіла:

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"У жодному разі. В Україні є свобода слова. За неї треба боротися щодня, щохвилини. І ми звичайно продовжуватимемо це робити на нашій інформаційній передовій. Ніхто нас не зупинить, бо це наша улюблена робота, ми на цьому стоїмо".

Обстріл офісу Гордона

Відомий журналіст Дмитро Гордон 19 січня випустив відеозвернення, в якому заявив, що невідомі обстріляли вікно офісу інтернет-видання "Гордон". Журналіст продемонстрував кульовий отвір на вікні.

"Я абсолютно впевнений, що цей злочин буде розкритий, тому що тут скрізь камери. Крім того, наскільки мені повідомили мої джерела в Службі безпеки України, тут навпаки знаходиться гуртожиток Служби безпеки України, в якому встановлено спеціальну посаду в рамках відкритого НСРД (негласні слідчі розшукові дії. – Ред.) стосовно мене. Розташований спеціальний пост, звідки записується повністю, що відбувається тут перед входом", – сказав він.

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Дмитро Гордон відомий різкою критикою чинної влади

Нагадаємо, колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив, що президент України Володимир Зеленський дав команду Державному бюро розслідувань організувати кримінальне переслідування самого Гордона.

Журналіст відповів на цю заяву. За його словами, Зеленський хоче посадити його за правду і він має намір зробити низку кроків у зв'язку з цим.

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що політична кар'єра президента України Володимира Зеленського закінчиться разом із закінченням терміну його повноважень.

Також журналіст Дмитро Гордон та лікар Євген Комаровський назвали себе "лохами" за те, що підтримали Володимира Зеленського під час президентської кампанії.