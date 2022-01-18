"Я – звичайний, а ти – конкретний": Гордон і Комаровський з'ясували, хто з них л*х (відео)

За словами журналіста, він має з'ясувати це питання для себе

Євген Комаровський (ліворуч) і Дмитро Гордон (праворуч) / Фото: Колаж: Сьогодні

Доктор Євген Комаровський та журналіст Дмитро Гордон обговорили в інтерв'ю президентство Володимира Зеленського.

Комаровський та Гордон – лохи?

Гордон: Скажіть – ну, ми – лохи чи не лохи? Я маю це з'ясувати для себе.

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Комаровський: Ти – лох.

Гордон: А ви?

Комаровський: І я – лох. Але ми кожен сам по собі, з різних приводів.

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Гордон: Але ми – лохи, що покаялися?

Комаровський: Та ні, ну, каятися – це ж... каються у злочинах. А це насправді... Ми не мали вибору.

Гордон: Ну, ми – нормальні лохи, так?

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Комаровський: Мабуть.

Гордон: Не кінчені, скажемо так? Правда?

Комаровський: Я – ні. Слово "кінчені" до "лоха" не вживається. До слова "лох" вживається слово "лох конкретний", зрозуміло?

Гордон: Тобто ми не конкретні?

Комаровський: Я – звичайний, а ти – конкретний.

Гордон: А я таки конкретний?

Комаровський: Ти конкретний. Однозначно.

Гордон: Добре.

Комаровський: Ну, це ж... У порівнянні з тим, що зробив я... Я просто постояв поруч. А ти на 3 години інтерв'ю зробив, розумієш? Тому вибач.

Вони підтримували Володимира Зеленського під час виборів?

Євген Комаровський заявив, що президент Володимир Зеленський після виборів пропонував йому йти в депутати. Також він сказав, що готовий бути радником президента – не президента Зеленського, а президента.

Водночас Дмитро Гордон сказав, що наприкінці 2018 року, ще до оголошення Володимиром Зеленським того, що він братиме участь у виборах, умовляв його балотуватися у президенти.

"Ми зустрічалися з Володимиром Олександровичем (тоді просто з Володею) 22 листопада 2018 року. Цього дня ми з Олесею (журналіст Олеся Бацман. – Ред.) умовляли його йти у президенти", – розповів він.

Що кажуть тепер?

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що політична кар'єра президента України Володимира Зеленського закінчиться разом із закінченням терміну його повноважень. За його словами, після свого правління на президента чекає "початок кінця". Особисто для нього Зеленський "помер – немає його більше".

Своєю чергою Євген Комаровський заявив, що вважає помилкою власне рішення підтримати під час виборів Володимира Зеленського. Він сказав, що і він сам, і Гордон "лохонулися".

Джерело фото – facebook.com/uakomar/

"Ми з тобою лохонулися, і 73% так само лохонулися. Тому що нам було важливо, щоб це не була команда Порошенка", – сказав лікар.

Нагадаємо, колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив, що президент України Володимир Зеленський дав команду Державному бюро розслідувань організувати його кримінальне переслідування, а також журналістів, у тому числі самого Гордона. Журналіст відповів на цю заяву.

За його словами, Зеленський хоче посадити його за правду і він має намір зробити низку кроків у зв'язку з цим.