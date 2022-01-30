П'ють пиво та поспішають на концерти: у Києві перестали боятися вторгнення Путіна – CNN

Українці перестали боятися вторгнення та готові захищати свою країну. Колаж "Сьогодні"

"Точку напруження" вже пройдено. За 8 років війни в країні українці вже перестали боятися інформації про наближення масованого вторгнення Росії в Україну та захоплення міст. Про це повідомляє американська служба CNN .

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В Україні звичайне життя: працюють магазини, у них із надлишком товарів та продуктів, на вокзалах та в аеропортах немає натовпів людей з валізами, які намагаються виїхати з країни.

Президент Володимир Зеленський не втомлюється повторювати: "Ми живемо із російською загрозою вже вісім років. Немає причин для паніки". Флегматичний підхід Зеленського знаходить відгук на вулицях, зазначає CNN.

Видання вирішило поцікавитися в українців, як вони ставляться до ситуації, коли можливе вторгнення росіян в Україну.

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Що думають українці

42-річний поліцейський із портфелем у руці, який іде додому з роботи, каже, що він анітрохи не боїться.

"Я бачу всіх солдатів. Мені не страшно, і я готовий захищати – насправді не тільки я, а кожен готовий захищати та охороняти – свою країну", – сказав він.

При цьому поліцейський, йдучи, додав: "Але зараз може статися все, що завгодно".

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Пенсіонерка Ірина, яка поспішає на концерт, вважає, що все, що відбувається, – це спектакль.

"Це все шоу, і я не хочу бути частиною будь-якого шоу. Єдине шоу, яке я хочу побачити, – це концерт, на який я запізнюся..." – зазначила вона.

55-річний Олександр, який цього вечора п'є пиво, також не бачить приводу чогось боятися. На запитання, що з ним буде, якщо почнеться війна, він з усмішкою відповідає:

"Звичайно, все може бути, але я не боюся... чого тут боятися? Краще пива зараз попити, бо якщо буде війна, тоді не нап'єшся".

Людей не бентежать загроза війни та ролики у соцмережах, на яких показано, як російські танки перекидають до кордонів України.

Видання зазначає, що вісім років війни зробили людей менш вразливими. Українці вважають, що Путін блефує і не хоче насправді великої війни, за яку він може зазнати серйозного покарання. Крім того, люди впевнені, що відроджена українська армія тепер може дати реальну відсіч ворогові, особливо з огляду на мільярди доларів, вкладених у неї.

А що каже президент Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав українців не панікувати.

"Нам не потрібна паніка. Нам потрібна єдність нашого народу. Народ має бути впевнений у своїй армії та президентові. Він має довіряти своїй владі та спецслужбам", – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання представників іноземних ЗМІ.

Іноземні ЗМІ стривожені спокоєм Зеленського

Джерела в США та Україні, зокрема Politico, посилаючись на Puck та NatSec Daily, повідомляють: Україну непокоїть, що її використовують у своїй зовнішньополітичній грі Сполучені Штати Америки та Росія. Деякі офіційні особи кажуть, що уряд України зустрічає підтримку США без "особливої вдячності". Президент США Джо Байден та його радники були "роздратовані публічним применшенням Зеленським загрози".