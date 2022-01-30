Путін ошукує Захід – у РФ пояснили бандитську схему щодо України

Путін хоче вибити собі поступки щодо України. Колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін влаштував бандитський торг із Заходом за допомогою військової сили, щоб вибити собі поступки щодо України.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу "Україна 24" російський журналіст Роман Попков.

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Путін схожий на людину з "Бандитського Петербурга"

За словами журналіста, важливо правильно розуміти психотип Путіна.

"Психотип Путіна дивний: суміш кадрового співробітника КДБ та авторитетної людини з "Бандитського Петербурга" (російський кримінальний телесеріал. – Ред.). Цей психотип і дає йому так поводитися. Путін кілька місяців ошукує світову спільноту: він на неї тисне, намагається залякати, а потім уже через тимчасове послаблення тиску триває стадія торгу", – сказав Попков.

Роман Попков

Чого ж добивається господар Кремля?

Російський журналіст вважає, що головна мета провокацій Путіна – Україна.

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"Для Путіна важливо змусити Київ виконувати Мінські домовленості (на умовах Кремля. – Ред.)… Це буде гарантією, що Україна не зможе інтегруватися в західні структури безпеки (НАТО. – Ред.). Він на це тисне. Буде тиск то посилювати, то послаблювати. Такий бандитський торг триватиме", – наголосив він.

Путін хоче змусити Київ виконувати Мінські домовленості / Фото: сайт Кремля

Путін висунув ультиматум, але Захід відмовив

Конфлікт між Україною та Росією почав загострюватися напередодні переговорів Кремля зі США щодо гарантій безпеки. Росія підтягнула до кордону з Україною стотисячну армію.

12 січня відбулися переговори в Раді Росія – НАТО, на яких обговорювали вимоги Москви – відмовитись від розширення Альянсу і в жодному разі не приймати туди Україну. Також Кремль вимагав дати гарантії, що Захід не розміщуватиме озброєння та військові бази поблизу Росії. 10 січня відбулися такі самі переговори між США та РФ.

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Президент РФ Володимир Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні, які зможуть долетіти до Москви за 5-10 хвилин. Одночасно господар Кремля попередив, що у разі продовження "явно агресивної лінії західних колег" Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".

26 січня посол США в Росії Джон Салліван передав у МЗС РФ письмову відповідь Вашингтона на російські пропозиції про гарантії безпеки. Крім того, НАТО передало Росії свою письмову відповідь на ультиматум Путіна. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг додав, що союзники окреслили три основні позиції, за якими готові досягати прогресу.

Зі свого боку Володимир Путін поскаржився, що американська сторона так і не дала відповіді на головне питання – гарантії нерозширення НАТО.

22 січня командувач операції Об'єднаних сил (ООС) генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк в інтерв'ю виданню The Times заявив, що можливою датою вторгнення Росії може стати 20 лютого, коли у Пекіні закінчаться зимові Олімпійські ігри. За його словами, в Україні достатньо людей, які готові захищати країну та воювати з росіянами навіть голіруч.