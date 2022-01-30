Путин "разводит" Запад – в РФ объяснили бандитскую схему по Украине

Путин хочет выбить себе уступки по Украине. Коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин устроил бандитский торг с Западом с помощью военной силы, чтобы выбить себе уступки по Украине.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" российский журналист Роман Попков.

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Путин похож на человека из "Бандитского Петербурга"

По словам журналиста, важно правильно понимать психотип Путина.

"Психотип Путина странный: смесь кадрового сотрудника КГБ и авторитетного человека из "Бандитского Петербурга" (российский криминальный телесериал. – Ред.). Этот психотип и позволяет ему так себя вести. Путин несколько месяцев "разводит" мировое сообщество: он на него давит, пытается запугать, а потом уже путем временного ослабления давления идет стадия торга", – сказал Попков.

Роман Попков

Чего же добивается хозяин Кремля?

Российский журналист считает, что главная цель провокаций Путина – Украина.

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"Для Путина важно заставить Киев выполнять Минские договоренности (на условиях Кремля. – Ред.)… Это будет гарантией, что Украина не сможет интегрироваться в западные структуры безопасности (НАТО. – Ред.). Он на это будет давить. Будет давление то усиливать, то ослаблять. Такой бандитский торг будет продолжаться", – подчеркнул он.

Путин хочет заставить Киев выполнять Минские договоренности / Фото: сайт Кремля

Путин выдвинул ультиматум, но Запад отказал

Конфликт между Украиной и Россией начал обостряться в преддверии переговоров Кремля с США о гарантиях безопасности. Россия стянула к границе с Украиной стотысячную армию.

12 января состоялись переговоры в рамках Совета Россия – НАТО, на которых обсуждались требования Москвы – отказаться от расширения Альянса и ни в коем случае не принимать туда Украину. Также Кремль требовал дать гарантии, что Запад не будет размещать вооружение и военные базы вблизи России. 10 января состоялись такие же переговоры между США и РФ.

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Президент РФ Владимир Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за 5-10 минут. При этом хозяин Кремля предупредил, что в случае продолжения "явно агрессивной линии западных коллег" Москва будет принимать "адекватные ответные военно-технические меры".

26 января посол США в России Джон Салливан передал в МИД РФ письменный ответ Вашингтона на российские предложения о гарантиях безопасности. Кроме того, НАТО передало России свой письменный ответ на ультиматум Путина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг добавил, что союзники обозначили три главные позиции, по которым готовы достигать прогресса.

В свою очередь Владимир Путин пожаловался, что американская сторона так и не дала ответ на главной вопрос – гарантии нерасширения НАТО.

22 января командующий операцией Объединенных сил (ООС) генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк в интервью изданию The Times заявил, что возможной датой вторжения России может стать 20 февраля, когда в Пекине закончатся зимние Олимпийские игры. По его словам, в Украине достаточно людей, готовых защищать страну и воевать с россиянами даже голыми руками.